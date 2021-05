Ilang grupo, umapela sa SC na garantiyahan ang proteksyon ng karapatang pantao

Protesta kontra red-tagging sa Mendiola, Maynila noong Feb. 5, 2021. ABS-CBN News

MAYNILA - Hinamon ng mga progresibong grupo ang Korte Suprema na gumawa ng mga paraan para matiyak ang kaligtasan ng mga militanteng grupo na umano'y target ng red-tagging at mga pagpatay dahil sa kanilang mga ipinaglalaban.

Sa virtual forum na inorganisa ng Bagong Alyansang Makabayan, Karapatan at iba pang kaalyadong grupo, tinalakay ang anila’y reyalidad ng human rights o karapatang pantao ngayon sa bansa at kung ano ang maaring gawing ng Judiciary para tiyakin ang kanilang mga karapatan.

Ayon kay Bayan Secretary General Renato Reyes, masyadong malala na ang sitwasyon ngayon at pag-abuso sa human rights kung saan nagagamit maging ang mga ligal na paraan gaya ng pag-iisyu ng search warrants para mapasok ang mga bahay ng mga hinihinalang miyembro ng makakaliwang grupo.

“We are being attacked using the search warrants, and the patterns kitang-kita yung abuses. Maraming irregularities tayong nakikita.” sinabi ni Reyes.

Dagdag pa ni Reyes, hindi man lang naabisuhan ang kanilang mga kasamahan na may nakasampa na palang kaso sa korte at malalaman na lang ito ng kinasuhan kapag may dumating na warrant of arrest.

Gamit aniya sa warrant ang mga umano'y gawa-gawang kaso, dahilan para mapagkakaitan din ang kanilang karapatan na maisalang sa preliminary investigation.

“Sa ilang pagkakataon, nauuwi sa pagpatay (ang paghahain ng search warrants ), mayroong sinisilbihan ng search warrants na nauuwi sa extra-judicial killings. Lahat ng ito ay dapat may magagawa ang Supreme Court,” ani Reyes.

Binalikan naman ni Mags Camoral, spokesperson ng Bagong Alyasang Makabayan Laguna Chapter, ang kanyang karanasan matapos makulong noong March 7 dahil sa kasong illegal possession of firearms.

“Isinilbi ang search warrant madaling araw noong March 7, kung saan sapilitang pinasok ang aming temporary shelter sa Cabuyao, Laguna," kuwento ni Camoral.

"Pinadapa ako at itinali kasama ng ibang staff at nag-search sila at nakita yung baril doon sa estante. Pinapirma ako na nagpapatunay na sa akin yung baril subalit nag-refuse ako dahil sabi ko hindi naman sa akin yung baril," aniya.

Pansamantalang nakalalaya si Camoral matapos makapagpiyansa.

Nanawagan siya sa Korte na ibasura ang kaso laban sa kanya at sa iba pang mga inaresto noong tinaguriang “Bloody Sunday” noong Marso sa paniwalang gawa-gawa lang ang mga isinampang kaso laban sa kanila.

Nagsumite na sa Korte Suprema ang National Union of Peoples’ Lawyer (NUPL) ng kanilang mga rekomendasyon para sa proteksyon ng karapatang pantao.

Ayon kay NUPL Secretary General Atty. Efraim Cortez maaring i-review ng Korte ang mga umiiral na procedures sa mga korte.

“We asked the Supreme Court to assess the efficacy of the existing rules on the writ of amparo, the writ of habeas data, the writ of habeas corpus and other pre-detention and pre-trial remedies in safeguarding fundamental rights," sabi ni Cortez.

"We have been urging the Supreme Court to do a review on the writ of amparo and habeas data, considering our experiences in the past," dagdag niya.

HARASSMENT?

Naniniwala ang mga dumalo sa forum na ito na bahagi ng harassment ng gobyeno ang nangyayaring mga paglabag sa karapatang-pantao at para gipitin ang mga kalaban ng administrasyon.

Para kay Xandra Casambre, anak ng peace consultant ng NDFP na si Rey Casambre, mistulang iba ang priority ng administrasyon sa gitna ng pandemya.

“The implementation of measures is counter-productive kasi imbes na makinig sa critics at mag-dayalogo para i-forge ang mga kontretong solusyon sa economic problems ng bansa, ginagamit yung resources ng government and that’s people's money to go after critics,” ani Casambre.

Para kay Reyes, bahagi din ito ng plano ng mga nasa poder na walisin ang kanilang mga kalaban bilang paghahanda sa halalan sa 2022.

“It is really intended to disable not just the left but the entire opposition, because the tactics they are using against the progressives, against the activists can very well be used also for other members of the legal opposition,” paliwanag ni Reyes.

"What they would want to do is to paralyzed all the opponents by 2022 to clear the path for Duterte and his cohorts return to Malacanang."

Umaasa ang grupo na pakikinggan ng Supreme Court ang kanilang mga panawagan at ng mga biktima ng human rights violations na tiyakin ang proteksyon ng fundamental rights at karapatang pantao sa ilalim ng konstitusyon.

- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News