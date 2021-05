FilCom leaders tumutulong sa mga Pinoy na apektado ng gulo sa Israel

Katuwan ng embahada ang grupo ni Lourdes Levi, ang Volunteers Against Crime and Corruption Israel chapter, sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga Pilipinong apektado ng gulo. Larawan mula kina Lourdes Levi at Marvin Cuellar

Hindi pa man tapos ang giyerang pangkalusugan dahil sa Covid-19, bomba naman at missile attacks ang tinatakasan ng mga Pinoy sa Israel.

Ligtas ang maraming Pilipino sa bansa pero di raw nakasisiguro sa mga susunod na araw lalo na dahil ramdam na ang tensyon at gulo sa Tel Aviv, ang capital ng Israel. Kaya ang ilang Pinoy leaders sa Israel na tumutulong sa mga kapwa Pilipino, may paalala sa mga kababayan at pakiusap rin sa gobyerno.

Ito raw ang pinakamatinding gulong naranasan ni Lourdes Levi sa loob ng 22 taon sa Israel at tila di pa niya nakikita na matatapos agad.

Patuloy ang palitan ng missile strikes sa gitna ng Israel at Palestine nitong mga nakaraang araw dahil sa matagal nang iringan.

“Iba ang sitwasyon ngayon. Kasi nakarating na sa city. Pinaka-largest city ang Tel Aviv at nakarating na dito ang rocket. Ang nakakatakot para sa mga bata kasi may pananakit na ang mga Arab sa Jewish na nagdadaan,” kuwento ni Volunteers Against Crime and Corruption o VACC-Israel Chapter chairperson Lourdes Levi.

Katuwang ng embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv, tumutulong si Levi sa mga kababayan na naipit sa gulo. Katunayan, naka-download siya ng mobile app na nagsasabi kung saan bumabagsak ang missile attacks para alam nila agad kung saan magre-responde sa mga Pinoy. Halos wala raw silang pahinga.

Habang kausap ang ABS-CBN News, nagmo-monitor siya sa app.

“Apat na rocket na hinagis ngayon," sabi ni Levi na nasa Holon, Israel.

Dagdag pa ni Levi: “Kung mahina loob ninyo huwag kayo mag-download niyan. Ako, para sa aking monitoring ‘yan. Wala kami halos tulog. Nagpapalipad ng rocket between 1 a.m. and 5 a.m. Sunod-sunod po ang atake ngayon.”

Kuwento naman ni Marvin Cuellar na naka-base sa Jerusalem, sa nakaraang isang buwan, tila pangkaraniwan na ang eksena na panic lalo na kapag nakakarinig ang mga Pinoy ng bomb alert sa labas o sa loob ng buildings o malls.

Pinanganambahan din daw ngayon ang pagdami ng bilang ng insidente ng karahasan na pag-target sa mga sibilyan.

Pero paglilinaw niya, wala pa silang nababalitaan na nasaktang Pinoy at direkta rin ang pakikipag-ugnayan nila sa embahada.

“Huwag po kayo mag-aalala, ang lahat po ng Pilipino dito ay safe at kung may evacuation tutulong po kami sa embahada,” sabi ni Cuellar, Filipino community leader sa Jerusalem.

Panatag naman sila dahil may bomb shelter kada munisipalidad sa Israel at handa rin kumupkop ang mga grupo ni Levi sa mga kababayan kung kinakailangan.

“Hindi po problema ang bomb shelter dahil kahit saan street dito o lugar ng towns, may nakalaan," aniya.

Dagdag pa niya: “May mga nakagayak na na water, higaan, may gatas ng bata. Lahat ng pangangailangan nandun. Kung may mga taong nininerbiyos kinukuha po namin.”

May mga nakahandang bomb shelter sa Israel na pwedeng puntahan ng mga Pilipino. Mayroon ditong suplay ng tubig, higaan at maging gatas para sa mga bata. Larawan mula kina Lourdes Levi at Marvin Cuellar

Pero may mga Pinoy caregiver din daw na di kayang iwan ang kanilang inaalagaan.

“Ang kadalasan na tinatanong nila sa amin, kung aalis sila, magakaka-record ba sila ng runaway. Pero kahit ganun, ang nasa puso talaga nila, hindi nila kayang iwan ang employer nila. Kahit sinasabi ng employer nila na matanda na kami, iligtas ninyo ang sarili ninyo, iwan ninyo na kami. Hindi po nila kayang gawin 'yun," kuwento ni Levi.

Sa website at social media page, nagpaalala ang embahada na maging mahinahon at umiiwas sa matataong lugar at lumikas kung kailangan. Dahil na rin sa gulo sarado ang embahada sa Tel Aviv simula May 16 hanggang May 20.

Apela naman ni Cuellar sa gobyerno ng Pilipinas, sana ay madaliin ang pag-repatriate sa may 14 na pamilyang Pinoy o higit 100 katao na kasalukuyang naiipit sa Gaza Strip sa bahagi ng Palestine.

Naghihintay pa rin daw ng desisyon o aksyon ng DFA ang mga kababayan.

“May seven families na gusto na magpa-repatriate totally sa Pilipinas. May apat na nagpapa-evacuate sa Egypt. Meron po tatlo na nagpapa-evacuate sa Jordan,” sabi niya.

“Huwag na po nating hintayin na may masaktan na kababayan natin doon at sana ma-pullout sila doon, kasi tumitindi po ang opensiba doon sa nakikita po namin. Kahit paano nag-aalala kami kasi kahit magkalabang bansa po ang kinaroroonan nila, Pilipino pa rin po sila at kababayan natin 'yun. Panawagan ko sa gobyerno na huwag na nating hintayin na may madamay kasi random na rin ang pag-atake ng Israeli forces sa Gaza," dagdag pa ni Cuellar

Habang silang mga OFW ay naiipit sa giyera, sana raw matulungan ang pamilya nila sa Pilipinas dahil wala silang maipadalang pera. Dahil sa halos isang taong lockdown, maraming Pinoy ang 'di nakapagtrabaho.

“Ang pakiusap ko lang sana sa gobyerno, buong mundo po ang probleman ng corona[virus] at sinundan pa ng rocket dito kaya sana ang pamilya namin tingnan din. Hindi po kami kumikita. Tinutulungan po namin ang mga tao dito, sana po tulungan din ninyo ang pamilya namin doon,” sabi ni Levi.

May tinatayang 30,000 Pinoy ang nasa Israel na karamihan ay nagta-trabaho bilang carer at domestic worker.

Nag-ugat ang sagutan ng missile attacks sa pagitan ng Israel at Palestine Noong Abril 13, nang umano’y pasukin ng Israeli squad police ang Aqsa Mosque sa Jerusalem kaya muling umigting ang tensyon sa pagitan ng israel at militant group na Hamas na may kontrol sa Gaza Strip sa bahagi ng Palestine.

