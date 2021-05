Bong Go tinangkang ipatigil ang interpellations sa kaniya sa Senado

Si Sen. Christopher “Bong” Go. Henzberg Austria, Senate PRIB/File

MAYNILA - Pinuna si Sen. Christopher "Bong" Go sa kaniyang pagsalang sa interpellations o pagtatanong ng ibang senador sa plenaryo ng Senado nitong Huwebes.

Ito'y para sa nasa 15 local bills na pasado na sa Kamara layong mapataas ang bed capacity o mai-upgrade ang pasilidad ng ilang ospital sa mga probinsya, kabilang ang mga nasa munisipalidad ng Rizal sa Palawan; Naguilian at Rosario sa La Union; Sinait sa Ilocos Sur, at iba pa.

Sa pagtatanong ni Minority Leader Sen. Frankin Drilon, pinalilinaw nito kay Go, kung saan manggagaling ang pondo para sa mga ospital, gayong may ilang patungkol sa mga ospital na hawak ng local government units, habang may ibang panukalang batas na nais magkaroonn ng “renationalization” o paglilipat ng mga ospital sa pangangasiwa ng national government mula sa LGU.

Naging focus sa talakayan ang application ng “Mandanas Ruling” o ang naging desisyon noon ng Korte Suprema patungkol sa internal revenue allotment ng mga lokal na pamahalaan kung saan pwede isama dito ang national taxes tulad ng custom duties.

Sa puntong ito, sumama na rin sa talakayan sina Sen. Cynthia Villar at Sen. Pia Cayetano na nagsabing kailangan maging malinaw muna ang application ng Mandanas Ruling sa pondong kinakailangan ng mga ospital.

“May I just make a manifestation that next time we are going to approve the increase in beds of hospitals, we indicate whether a hospital is an LGU-operated hospital or a DOH-operated hospital, so we will know what we are doing kasi parang may confusion na ngayon eh," ani Villar.

“Even without the Mandanas ruling, we are not supposed to renationalize a hospital because technically health is a devolved function. I myself was misled by the title because the title refers to the increase in bed capacity, tapos andoon lang sa body ng bill ang nationalization. So malaking issue iyon na parang it appears to be bed capacity issue when there is also a renationalizing issue," ani Cayetano.

Ayon kay Drilon, hindi naman siya tutol sa mga bill na ito, pero nais lang niya matiyak na naayon ito sa batas at maging malinaw kung LGU o national government ba ang dapat gumastos para dito.

“I am not against providing health service, I am just trying to get our Congress to come up with a definite policy for a better governance," aniya.

Sagot ni Go, handa siyang isantabi muna ang mga bills na may “renationalization issues” lalo na’t may hinihintay pa aniya siyang executive order mula sa Palasyo hinggil dito.

Pero giiniit niya na mahalagang desisyunan na ang ilang pang pending bills dahil kailangan na ito sa tugon ng gobyerno sa pandemy.

Kasunod nito, sinubukan niyang ipatigil ang period of interpellations at hinimok ang mga senador na pagbotohan na ang ilang panukalang batas.

“May I move that interpellations for these measures be terminated. Botohan nalang po natin," aniya.

Pero tinutulan naman ito ni Drilon.

“We object, to the motion to end the period of interpellation. One of the traditions of Senate since time immemorial is that the closure is never invoked in the debates, never, never. There are legitimate issues that we raised, and this is principally involving the Mandanas ruling and its effect on the fiscal ability of this government to respond on these need," aniya.

Tumugon rin si Drilon sa tila pagpapahiwatig ni Go na may motibo siya sa kanyang pagtatanong sa bills ng dating aide ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ani Drilon, hindi naman siya ang dahilan ng delay sa pagpasa sa plenaryo ng mga panukalang batas.

Pinuna rin ni Drilon ang madalas na pagpapa-suspindi ni Go ng sesyon para kumunsulta sa kanyang staff sa isyu.

“Totally uncalled for, and I hope that it is not repeated," ani Drilon.

Giit din niya, hindi dahil ipinasa na ng House of Representatives ang mga panukalang batas ay susunod din nito ang Senado dahil kailangan aniya ng check and balance sa Kongreso.

Maging si Cayetano ay sinabing hindi sana dapat umiiwas si Go sa interpellations sa plenaryo.

Aniya, dumaan rin siya sa matinding interpellations nang isalang sa plenaryo ang CREATE bill, na kaniyang ini-sponsor, at pinagbigyan niya ang mga kapwa mambabatas na makapagtanong sa kanya bago isalang sa botohan ang panukalang batas.

“Kahit pagod na ako sa debate na paulit-ulit ang arguments that I have heard, I eventually learn in the process," ani Cayetano.

"So sana ganoon mapagbigyan din natin ang mga tanong para lang mas maintindihan natin.”

Pumayag din si Go na ipagpatuloy ang deliberasyon sa bills na hindi maapektuhan ng kalituhan sa isyu ng Mandanas Ruling.

Pero sa huli ay nagdesisyon na lang ang mga senador na sa Martes nalang ipagpatuloy ang deliberasyon sa plenaryo nito at ilaan ang isang araw ng sesyon para linawin ang mga probisyon ng panukalang batas at pagbotohan na rin sa ikalawang pagbasa ang bills.

—Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News

