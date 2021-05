Batang lalaki patay, 1 pa sugatan matapos gilitan ng mga dating kapitbahay sa Cavite

MAYNILA—Patay ang isang 12 anyos na lalaki habang sugatan ang 14 anyos na kaibigan matapos gilitan ng mga dati nilang kapitbahay.

Pasado alas-11 ng gabi noong May 17, kumain ang 12 anyos at 14 anyos na magkaibigang biktima sa labas ng isang private resort sa Sitio Ilat, Barangay Ligas-2 sa lungsod ng Bacoor, Cavite. Malapit lang ito sa bahay nila.

Makalipas ang isang oras, nilapitan sila ng 3 magkakapatid na suspek.

Ayon sa 14 anyos na biktima, lasing ang mga suspek at sinita sila kung bakit nasa labas pa sila ng bahay. Nang sinabi nilang uuwi na sila, bigla na lang daw siya ginilitan pero nakatakbo pa siya pauwi para humingi ng tulong.

Naitakbo pa siya sa ospital habang ang 12 anyos na kaibigan ay naiwan at hindi na niya alam ang nangyari.

Alas-2 na ng madaling araw nang masabi sa pamilya ng 12 anyos ang nangyari at nag-aalala siya sa kaibigan.

Hinanap ng ama ng 12 anyos ang anak at nakita ang dugo sa kalye nasa 50 metro lang ang layo mula sa kanilang bahay.

Nang sundan ang dugo nakita ng ama ang tsinelas sa ibabaw ng tulay at sa gitna ng dilim, hinanap nila ito saka nakita ang bangkay sa gilid ng ilog.

Umabot sa 18 saksak sa iba’t-ibang bahagi ng katawan ang natamo ng biktima.

Labis ang sama ng loob ng magulang ng 12 anyos dahil ang mga suspek ay dati nilang kapitbahay at kilala nila ang mga ito mula pa noong mga bata pa sila. Ang isa sa mga suspek ay kapitbahay pa nila ngayon.

Ayon naman sa nanay ng mga suspek, mula nang mangyari ang krimen hindi na umuwi sa kanila ang mga anak at hindi pa rin nakikipag-unayan. Nangako ang nanay ng mga suspek na isusuko ang mga anak kapag nagkita sila.

Sabi naman ng barangay chairman ng Ligas-1, ang mga suspek ay dati nang may ginulpi at kamakailan ay madalas maglasing ang magkakapatid at pati sila-sila ay nag-aaway na.

Nakatakdang kasuhan ang mga suspek ng murder, frustrated murder at robbery dahil nawawala ang cellphone ng 12 anyos na biktima at hinihinalang kinuha rin ng magkakapatid.

Nakaburol na ang 12 anyos na biktima habang ang kaibigan ay nagpapagaling ng kanyang sugat sa leeg.

