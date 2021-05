4 na nasa NCRPO most wanted list tiklo sa magkakahiwalay na operasyon

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Matapos ang matagal na pagtatago sa pulisya, arestado sa magkakahiwalay na police operations ang apat na lalaking nasa most wanted list ng National Capital Region Police Office.

Sa Road 2, Barangay Bagong Pag-Asa, Quezon City, inaresto ng mga tauhan ng Quezon City Police District Station 15 ang No. 4 most wanted na si alyas Pao, na may warrant of arrest sa pagnanakaw umano sa lugar.

Sa Barangay Saguin, lungsod ng San Fernando, Pampanga, nalambat ng tauhan ng Fairview Police ang No. 7 na most wanted.

Nahaharap sa kasong robbery in an uninhabited place ang suspek na si alyas Eugene.

Sinilbihan naman ng arrest warrant ng Parañaque Police si alyas Elmer, 41, sa operasyon na ikinasa sa Caloocan City. Nahaharap ang suspek sa kasong qualified theft na may recommended bail na P48,000.

Arestado sa operation ng Muntinlupa Police si alyas Sherwin na may patong-patong na arrest warrant. Nahaharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at sa kasong robbery-snatching.

Lahat ng mga inaresto ay nasa kustodiya ng mga operating units na nakahuli sa kanila, habang naasikaso ang return warrant at commitment order nila.

