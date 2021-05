2 toneladang gamit nang surgical gloves nasabat sa Cavite; 2 tiklo

Dalawang tonelada ng mga gamit nang surgical gloves ang nasabat sa isang apartment sa Tanza, Cavite nitong Martes.

Sa sumbong ng mga kapitbahay, sinalakay ng pulisya, Municipal Environment and Natural Resources Office (MENRO), at Rural Health Unit ang isang apartment sa isang subdibisyon sa Barangay Tres Cruses.

Nasa loob ng 4 na apartment units ang gamit na surgical gloves. Bakas pa sa ibang surgical gloves ang dugo at gamot.

2 toneladang used surgical gloves nasamsam ng mga otoridad sa isang aparment sa Tanza, Cavite ; 2, arestado 📷: Balitang Tanzeño pic.twitter.com/UZWG5Vnhi0 — Dennis Datu (@Dennis_Datu) May 20, 2021

Dalawa ang naaresto sa insidente. Ayon sa isa sa mga suspek, hindi niya alam kung saan galing ang mga gamit nang surgical gloves.

Nakiusap lamang umano ang kakilala niya na itambak ito sa apartment.

"Siyempre ibebenta po nila ata 'yan sa may scrapan ata. 'Yun ang alam ko tapos ire-recycle, tutunawin po ata. Pasensya na po, kung ano dapat gawin para mai-clear lahat gagawin po namin,” ayon sa suspek na si Ernest Latuan.

Ayon kay Menandro Dimaranan ng Tanza MENRO, nakakaalarma umano ito lalo’t may pandemya.

"Dapat mga ganyan na basura ay dapat dadalhin sa treater. Ite-treat muna siya bago siya itapon doon sa tamang basurahan,” ani Dimaranan.

Kinasuhan ang dalawa ng paglabag sa RA 9003 o Ecological Waste Management Act at RA 6969 o Act to Control Toxic Substances And Hazardous Waste.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News