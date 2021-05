16 pulis sa Calinog, Iloilo, nagpositibo sa COVID-19

Nasa quarantine facility na ang 16 na pulis na pawang asymptomatic habang nagsasagawa na ng contact tracing sa mga naging close contact nila. Larawan mula kay Cesarey Mestidio

Umabot sa 16 tauhan ng Philippine National Police Regional Mobile Force Battalion-6 sa Calinog, Iloilo ang nagpositibo sa COVID-19.

Ito ay matapos lumabas ang resulta ng isinagawang swab test sa kanila nitong Miyerkoles.



Kaagad namang nakipag-ugnayan ang Rural Health Unit ng bayan sa hepe ng RMFB-6, 606th company upang magbigay ng tulong sa mga pulis na nagpositibo sa virus.

Nagsagawa rin ng contact tracing sa mga naging close contact ng mga pulis na ngayon ay nasa quarantine facility na ng PNP.

Karamihan sa kanila ay asymptomatic.

Nagbigay ng pagkain at iba pang pangangailangan ang lokal na pamahalaan ng Calinog sa mga kapulisan.

Ayon sa pinakahuling ulat ng Iloilo Provincial Health Office, as of May 19, may 37 active COVID-19 cases sa Calinog. Ang kabuuang bilang ng naitatalang kaso sa bayan ay 223 na.

Sa tala naman ng pamunuan ng PNP, as of May 20, umabot na sa 22,316 ang bilang ng COVID-19 cases sa kanilang hanay, kung saan, 1,376 ay active.

- Ulat ni Rolen Escaniel