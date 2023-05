Chinese tiklo sa umano'y kidnapping ng kababayan sa Parañaque

MAYNILA—Arestado ang isang Chinese na lalaki na suspek umano sa insidente ng kidnapping sa Brgy. Tambo, Parañaque City.

Sa ikinasang joint operation ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group, kasama ang Tambo Police Sub-Station at Parañaque City Police Station, noong May 18 ay naaresto ang 31-anyos na suspek.

Ayon kay PNP-AKG director P/Brig. Gen. Rodolfo Castil Jr., may ibinigay na impormasyon sa kanila ang Chinese embassy ukol sa nabiktima ng suspek.

Ang biktima umano ay nakidnap sa Tambo.

Ani Castil, may warrant of arrest sa China ang suspek, base sa records ng Chinese embassy.

Narescue ang biktima, pero ayon kay Castil, iimbestigahan din nila ang biktima at pinag-aralan nila kung kakasuhan din ito.

"Itong victim natin, base din sa revelation ng kanyang asawa, tatlong beses na niyang binenta ang kanyang sarili dahil lulong sa sugal. So nag-check din kami sa mga casino... nandon pala sa casino nagsusugal siguro natatalo na and then nung talo na walang pambayad binenta ang sarili sa POGO company kung saaan siya nakuha," ani Castil.

Aniya, inabisuhan sila ng legal expert na kasuhan din ang biktima dahil sa umano'y kaguluhan na ginagawa nito.

"Tingnan mo nababalita ang Pilipinas rampant ang kidnapping ng Chinese. 'Yun pala sila rin ang may gawa. Nababansagan itong bansa natin mamaya sasabihin pa na kidnapping capital na, pero hindi naman. Sila-sila lang naman pupunta dito magsugal. Matalo, gagawa ng paraan para makabayad tapos magrereport na kinidnap," ani Castil.

Ayon sa PNP-AKG, hindi na nila kakasuhan ang naarestong suspek dahil ayaw makipagtulungan ng biktima at ayaw umano nitong tumayo bilang complainant.

Ikukulong pa rin umano ang suspek dahil sa existing warrant nito sa China. Nakatakdang i-turnover siya sa Bureau of Immigration.