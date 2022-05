Binunot at sinunog ng mga awtoridad ang mga marijuana plants sa Kalinga. PNP-Drug Enforcemeny Group



Sinalakay ng mga awtoridad ang 4 na lupain sa Kalinga dahil sa mga tanim na marijuana na nagkakahalaga umano ng higit P10 milyon.

Pinuntahan ng mga operatiba ng PNP-Drug Enforcement Group Special Operations Unit-CAR, ang 5,200 sqm na lupain sa apat na site sa Barangay Loccong at Barangay Ngibat sa Tinglayan, Kalinga.

Sa loob ng 2 araw mula Mayo 18, binunot at sinunog ng mga awtoridad ang 52,000 piraso ng full-grown marijuana plants na tinatayang nasa P10.4 milyon ang standard drug price.

Sa unang site ng marijuana eradication sa ilalim ng Coplan Sprakynight, nakuha ang 15,000 piraso ng full-grown marijuana plants; sa site two, 7,500 piraso ng full-grown marijuana plants; sa site three naman binunot at sinunog ang 27,500 piraso ng full-grown marijuana plants habang sa huling site naman ay nakuha ang 200 piraso ng full-grown marijuana plants.

Wala namang nahuling cultivator sa nasabing operasyon.

—ulat ni Gracie Rutao