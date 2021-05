Team Kabang ipagpapatuloy ang legacy ng namatay na hero dog

Ang Team Kabang, nang bumisita sila sa ABS-CBN Balitang America. Photo courtesy of Cecile Torres

ZAMBOANGA CITY - Nangako ngayong Miyerkoles ang grupong tumulong sa pagpapagamot kay Kabang na ipagpapatuloy nila ang adbokasiyang ipinamana ng hero dog matapos itong mamayapa.

Isa sa naiwang aral ni Kabang ang pagpapahalaga sa mga Aspin na kagaya niya, at ang pagtanggap sa mga aso sa mga tahanan.

"Team Kabang would like to assure the public that we will exhaust all avenues to advocate for improved animal health and welfare most specially street dogs and cats through partnerships with private corporations and government institutions," ani Mona Consuji, ang nagtayo ng Team Kabang.

"The team had never stopped working on programs like rabies elimination and humane handling programs in local governments. The team has agreed to continue Kabang's legacy and memory through these initiatives."

Sinariwa ng grupo ang mga parangal na ibinigay noon kay Kabang, tulad ng kanyang biyahe sa California. Ilan sa mga parangal ay ang pagkilala sa kanya bilang isang bayaning aso. Inihanay rin si Kabang sa mga bayani ng Red Cross.

Ilan sa mga ibinigay na pagkilala kay Kabang. Photo courtesy of Cecile Torres

Si Kabang ay namatay nitong Lunes sa edad na 13 o katumbas ng 91 taon sa buhay ng tao, ayon kay Dr. Anton Lim, ang veterinarian na natutunan ring mahalin ang Aspin dahil sa likas nitong lambing at pagkabibo, sa kabila ng kapansanan.

Kinilala ang Aspin matapos itong lumundag sa harapan ng motorsiklong babangga sana sa dalawang batang babaeng tatawid ng kalsada noong 2012. Dahil dito, nasagasaan ang nguso ni Kabang.

Yumao ang kanyang dating among si Rudy Bunggal ilang taon na ang nakalilipas, habang wala na rin ang mga dampa na dati nilang tinitirhan.

--Ulat ni Jewel Reyes

