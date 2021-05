Staycation sa NCR habang heightened GCQ? Narito ang mga dapat tandaan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Naglabas ng panuntunan ang Department of Tourism sa pag-staycation sa mga hotel na inaprubahang tumanggap ng mga panauhin ngayong may heightened general community quarantine sa Metro Manila at mga karatig-lugar nito.

Mga 4- at 5-star hotel ang nakasama sa listahan ng DOT dahil hiling ng ilang alkalde na ilaan ang ibang hotel bilang quarantine facility.

Lahat ng mga inaprubahang hotel, dumaan sa inspeksyon ng DOT.

Bago makapasok sa hotel ang bisita, kailangang kuhanan ng temperatura at kailangang mag-sanitize ng kamay.

May kailangan ding pirmahan na health declaration form.

May selyong sticker ang mga pinto ng hotel room bilang katibayan na kalilinis lang ng kwarto.

Selyado rin hanggang sa palikuran at iba pang bahagi na madalas hawakan ng mga guest ang kuwarto.

Kailangang may resulta ng antigen test sa araw ng pag-check-in, at bawal ang mga residente sa labas ng National Capital Region Plus Bubble, mga 18 anyos pababa at 65 anyos pataas.

Marami ang nagpa-book sa unang araw na pinayagan ang staycation sa mga hotel.

"Masyado matagal na marami na gustong maglakabay all over the country. But because of rising cases, hindi tayo pinapayagan ng tourism outside NCR Plus. Masaya kami na may staycation, at least may option na gusto lumabas ng bahay nila for their sanity. Makaalis sila, makapagpahinga," ani DOT Secretary Bernadette Romulo-Puyat.

Ayon sa DOT, malaking tulong sa turismo ang pagpayag ng pandemic task force sa staycation sa ilang hotel para unti-unting mabuksan ang ekonomiya, lalo na at tinatayang 4.8 milyon ang nawalan ng trabaho na may kinalaman sa turismo.

