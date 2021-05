PAALALA: Speed limit sa mga toll expressway sa Pilipinas

Traffic builds up at the Bocaue Toll Plaza along the North Luzon Expressway on Holy Wednesday March 31, 2021 amid the ongoing enhanced community quarantine in NCR Plus. NLEX and SCTEX toll plazas are open 24/7 on a limited capacity amid the enhanced community quarantine in the Greater Manila Area. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA — Mahalagang maging ligtas sa ating biyahe at laging tandaan ang speed limits sa kalsada.

Ayon sa Toll Expressways in the Philippines, sila ay nagtalaga ng mga speed limit para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero.

Nananatili sa 60 kph ang minimum speed sa lahat ng expressway sa bansa.

Samantala, narito ang speed limit sa bawat expressway sa Pilipinas:

Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway (TPLEx): 100kph

Subic-Clark-Tarlac Expressway (SCTEx): 100 kph

North Luzon Expressway (NLEx): 80 kph (bus at trucks), 100 kph (cars)

Cavite Expressway (CAVITEx): 80 kph (bus at trucks), 100 kph (cars)

NAIA Expressway (NAIAx): 60 kph

Skyway: 80 kph (bus at trucks), 100 kph (cars)

South Luzon Expressway (SLEx): 80 kph (bus at trucks), 100 kph (cars)

Muntinlupa-Cavite Expressway (MCX): 80 kph (bus at trucks), 100 kph (cars)

Southern Tagalog Arterial Road (STAR) Tollway now Apolinario Mabini Super Highway: 80 kph (bus at trucks), 100 kph (cars)

Mainam na sundin ang speed limit upang maiwasan ang aksidente sa kalsada, ayon sa ahensiya.

Dagdag pa nila, ang mga mahuhuling violators o under-speeding at over-speeding ay papatawan ng karampatang parusa sa ilalim ng Land Transportation and Traffic Code.

ILAN PANG PAALALA HINGGIL SA ROAD SAFETY:

