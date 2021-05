Pfizer vaccine ubos na sa Maynila, ibang lugar sa NCR

Watch more in iWantTFC

Ubos na ang COVID-19 vaccine na gawa ng Pfizer sa maraming lungsod sa Metro Manila.

Ito ay matapos dumagsa ang maraming tao sa iba't ibang vaccination site ng Pfizer nitong nakalipas na mga araw.

Sa Maynila, nasa 3,000 tao ang pumila para lang sa 900 doses Martes. Kaya may ilan na nagreklamo at maraming mga senior citizen at persons with comorbidity ang pinauwi na lang.

Aminado si Dr Lei Lacuna, councilor at presidente ng Liga ng mga Barangay, na marami ang gusto talagang gumamit ng Pfizer vaccine, kaya first time dinumog talaga ang isang vaccination site.

Maliban sa Pfizer, may 18 vaccination site rin sa Maynila Martes, pero ayon kay Dr. Lacuna, hindi naman ganun kahaba ang pila gaya sa Pfizer site.

Nilinaw rin pala ni Mayor Isko Moreno na ang nabakunahan ng Pfizer Martes ay umabot sa 1,086 katao, 900 mula sa vaccination site at may 186 na inilaan para sa may malubha at nakahahawang sakit.

Confidential muna aniya ito pero sinabi ng alkalde na Pfizer daw kasi ang bagay sa naturang sakit, ayon sa doktor.

Sa Muntinlupa naman, tapos na rin nila ang Pfizer rollout.

Nasa 3,500 katao ang nabigyan ng first dose ng Pfizer sa Muntinlupa at nakatago na rin sa storage facility ang pang-second dose ng Pfizer sa lungsod.

Sa ibang lungsod sa Metro Manila gaya ng Parañaque, Las Pinas at Makati, ang naka-schedule na nilang bakuna ngayong Miyerkoles ay Sinovac at Astrazeneca.

Tingnan lang ang mga Facebook page ng inyong LGU para sa detalye.

Sa Justo Lucban Elementary School sa Paco, 800 doses ng Sinovac ang naka-schedule na ibigay.

Mula sa 18 vaccination sites Martes sa Maynila, anim na vaccination sites na lang ng Sinovac ang meron Miyerkoles dahil paubos na rin ang naturang bakuna.

Ang good news naman ay parating na rin, ayon sa gobyerno, ang marami pang bakuna gaya ng Pfizer bago matapos ang buwan.

Pero paalala ng mga lokal na pamahalaan, lahat ng brand ng bakunang ibibigay ay ligtas at aprubado naman ng FDA.