Pekeng pulis arestado matapos nagtangkang tumakas sa checkpoint sa Zambales

Hinuli ng Cabangan Municipal Police Station ang isang 43 anyos na suspek na nagpakilalang pulis matapos nitong tangkang takasan ang checkpoint sa National Highway, Barangay Dolores, Cabangan, Zambales Martes ng umaga.

Sa inisyal na imbestigasyon, sinita ang sinasakyan ng suspek sa checkpoint. Pero imbes na magmenor, humarurot pa ito para maiwasan ang checkpoint. Dito na nagsagawa ng dragnet operation ang pulisya, at nakuhang maharang ang nasabing sasakyan.

Nang mahuli, nagpakilala ang drayber ng sasakyan bilang si "Lt. Col. Dela Cruz" na nakasuot pa ng kulay olive green t-shirt na may nakasulat na "PULIS" at black maong pants.

May sakay itong 5 menor de edad. Nang walang maipakita na ID o anumang dokumento sa kanyang pagpapakilalang pulis at maberipika ng mga awtoridad na wala sa Alpha List ng Philippine National Police (PNP) ang sinabing pangalan ng suspek, doon na hinuli ang suspek.

Sa kanyang sasakyan, nakuha din ang isang caliber .45 pistol na may mga bala.

Patong-patong na kaso na ang isinampa laban sa suspek tulad ng paglabag sa Article 177 (Usurpation of Authority) at Article 179 (Unauthorized Used of PNP Uniform) ng Revised Penal Code, Republic Act 10591 (Illegal Possession of Firearm and Ammunition) at paglabag sa Republic Act 11332.

- ulat ni Gracie Rutao

