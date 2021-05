Mga vaccine na nireserba ng mga manggagawang nagpabakuna na, 'di sayang: Concepcion

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Tiniyak ni Presidential Adviser Joey Concepcion na hindi masasayang ang mga coronavirus disease (COVID-19) vaccine na naka-reserba sa mga manggagawang nakapagpaturok na sa kanilang local government unit (LGU).

“Sa empleyado, libre. Pero ang kapamilya, may bayad. Ang mangyayari, ipapasa namin at cost and puwedeng hulugan. Maybe 3 to 6 months to pay,” ani Concepcion.

Dagdag niya, posibleng hindi buo ang unang batch ng parating na 1.3 milyong doses ng AstraZeneca vaccine sa Hunyo.

Ihahabol umano ang kulang, kung sakali man, sa Hulyo.

Ayon kay Concepcion, handa na ang mga kompanyang kasali sa first batch ng mga bakuna nila.

“In one month's time, tapos na 'yon. Kaya nila within 1 month. Ang mga bakuna center sa ibang lugar, boost na lang namin para suportado,” ani Concepcion.

Sa ngayon, ang mga nasa A1, A2, at A3 sector o iyong mga medical frontliner, mga senior citizen at ang mga may comorbidity ang nakapila para sa pagbabakuna.

Kabilang sa mga nagpabakuna ang ilang manggagawang may comorbidity o kaya ay senior citizen na.

Nabanggit ng Department of Health na uunahin nila ang pagbabakuna sa A4 at indigent population sa mga nasa high-risk areas, sa harap ng panawagan ng ilang mambabatas na simulan ang pagbabakuna sa mga nasabing sektor.

Aabot sa mahigit 3 milyon ang nababakunahan na kontra COVID-19 sa bansa. Sa bilang, mahigit 700,000 ang kumpleto na sa kanilang 2 doses.

Target ng Pilipinas na mabakunahan ang 70 milyon ng populasyon para makamit ang herd immunity sa katapusan ng taon kontra COVID-19.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News