Lalaki patay sa banggaan ng 4 na truck sa Davao City

Patay ang isang lalaki sa bangaan ng apat na truck sa Marilog district, Davao City Miyerkoles ng hapon.

Kinilala ang biktima na si Rayan Postrano Cabaniero, 29, na isang truck helper at nakatira sa Toril, Davao City.

Base sa imbestigasyon ng Marilog Police Station, parehong tumatakbo ang mga truck sa Davao Bukidnon Highway Road sa Sitio Bugac, Brgy. Suawan, nang mawalan ng control sa preno ang isa sa kanila.

Dahil dito nabangga niya ang sinusundang dump truck, na nabangga rin ang sinusundang forward wing van, na bumangga din sa isang elf truck.

"Sa lakas ng kaniyang takbo, nahirapan siyang makontrol ang forward truck. Sa lakas ng impact naipit at namatay ang kaniyang truck helper," Police Capt. Philip Dave Uddin, hepe ng Marilog Police Station.

Agad namang nakuha ng mga rescuer ang biktima mula sa loob ng truck.

Nasa kustodiya na ng Marilog Police Station ang driver na nakabundol sa biktima, at nahaharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to properties.

—Ulat ni Cheche Diabordo

