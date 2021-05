Pamilya ng peasant leader na namatay sa bilangguan nagreklamo sa Ombudsman

Anim ang sinampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman dahil sa pagkamatay ng peasant leader na si Joseph Canlas. Mark Demayos, ABS-CBN News



MAYNILA — Naghain ng reklamong administratibo at kriminal sa Office of the Ombudsman nitong Miyerkoles ang pamilya ni Jose "Ka Joseph" Canlas, isang magsasaka at peasant leader na namatay habang nakakulong sa umano'y gawa-gawang mga kaso.

Sa isinumiteng complaint affidavit, isinampa ang sumusunod na mga reklamo:

Reckless imprudence resulting in homicide

Grave misconduct

Gross neglect of duty

Gross ignorance of the law

Inefficiency and Incompetence in the Performance of official duties

Paglabag sa conduct prejudicial to the best interest of the service

Ang mga sumusunod ang inirereklamo:

Police Col. Edwin Balles - regional chief ng CIDG Regional Field Unit (RFU) 3

Police Maj. Alfredo Agbuya, Jr. - hepe ng Investigation branch ng CIDG RFU 3

Jail Chief Supt. Lyndon Torres - Regional Director ng BJMP Regional Office 3

Jail Supt. Rebecca Manalo-Tiguelo - Warden ng Angeles District Jail Male Dormitory

Senior Jail Officer 3 Caroline Sanchez - Chief Nurse ng Angeles City District Jail

Jail Officer 1 Ma.Christine Boucher - Jail Staff Nurse ng Angeles City District Jail

"Hinihiling namin dito na matanggal, masibak sa pwesto ang mga taong ito na responsable sa sinapit ni Ka Joseph Canlas. Mawalan sila ng tinatawag nating eligibility sa civil service," sabi ni Ericson dela Cruz, abogado ng pamilya Canlas.

"Bukod dito, pinag-iisipan pa rin ang pagsampa ng iba pang kasong kriminal sa mga taong ito," dagdag niya.

Nagsagawa ang iba't ibang grupo ng maikling misa at protesta bago inihain ang reklamo.

Sa ika-9 na araw ng pagkamatay ni Canlas ngayong araw, nanawagan sila ng hustisya.

"Pinabayaan, hindi pinakinggan ang pamilya sa request nito na magpa-check-up dahil may iniinda ng sakit. Nagreklamo na po ilang beses si kasamang Ka Joseph Canlas na nahihirapan siya sa paghinga... Ngunit binalewala ito ng mga tauhan ng Angeles City District Jail, ng BJMP. Kaya talagang inatake na siya, nagkaroon ng parang heart attack at nag-comatose," ani Ariel Casilao, presidente ng Anak Pawis party-list.

Matatandaang inaresto si Canlas noong Holy Week sa Pampanga at naharap sa kasong illegal possession of firearms and explosives.

Namatay siya noong May 11 dahil umano sa COVID-19.

Political prisoner ang turing kay Canlas ng kaniyang mga kasamahan.

