Ilang education frontliners nabakunahan na kontra COVID-19

Tumanggap ng first dose ng COVID-19 vaccine ang mga empleyado ng Pamantasan ng Lungsod ng Marikina, at Marikina Polytechnic College, Mayo 19, 2021. Arra Perez, ABS-CBN News

Nabakunahan na ang ilang tauhan ng ilang kolehiyo at unibersidad sa Metro Manila sa mga "symbolic vaccination" na bahagi ng pagdiriwang ng National Higher Education Day.

Nasa 20 education frontliners mula sa Pamantasan ng Lungsod ng Marikina at Marikina Polytechnic College ang nakatanggap ng una nilang dose ng COVID-19 vaccines ngayong Miyerkoles.

Pinapili ang mga manggagawa ng 2 higher education institution sa kung bakuna ng Sinovac o AstraZeneca ang ituturok sa kanila.

"Para bang gusto nating iparating na may pangangailangan na mapangalagaan natin at mapaghandaan iyong mga institution of higher education," ani Marikina Mayor Marcelino Teodoro.

Pero hindi nangangahulugang lahat ng education frontliners ay maaari nang mabakunahan. Bahagi sila ng A4 priority group, na inaasahang mababakunahan simula sa susunod na buwan o kapag sumapat na ang supply ng bakuna.

Nauna nang nakatanggap ng COVID-19 vaccines nitong Martes ang mga education frontliner ng Universidad de Manila, kasabay ng mismong National Higher Education Day.

Ayon kay Commission on Higher Education Chairman Prospero de Vera III, panahon na para kilalanin ang halaga ng educational institutions sa ekonomiya ng bansa.

"Kung hindi umandar iyong educational system natin, wala tayong graduates na magagaling, wala tayong labor force sa susunod na taon," ani De Vera.

Bukod sa mga guro at non-teaching personnel, kasama rin sa dapat bakunahan ang mga security guard, maintenance at iba pang empleyado ng mga paaralan.

Kailangan na rin umanong bakunahan ng mga nasa higher education institutions bilang paghahanda sa posibilidad ng limitadong face-to-face classes.

Sa ngayon, may 64 paaralan nang pinayagang magsagawa ng face-to-face classes para sa kanilang medical at allied health courses.

Ayon kay De Vera, nabakunahan na ang faculty at mga estudyante ng mga paaralan dahil itinuring silang medical frontliners ng Department of Health.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC