Herd immunity makakamit sa 3 taon sa kasalukuyang usad ng pagbabakuna: datos

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Bumilis ang usad ng pagbabakuna sa bansa, sa pagdating ng mga panibagong dose ng coronavirus disease (COVID-19) vaccine.

Pero sa kasalukuyang usad, aabot umano ng 3 taon ang kabuuang panahon para makamit ang target na herd immunity ng gobyerno, ayon sa pagsusuring ginawa ng ABS-CBN Data Analytics Team sa datos ng Department of Health.

Ayon kay ABS-CBN Data Analytics head Edson Guido, bumilis sa 108,000 ang average na bilang ng mga nababakunahan kada araw nitong nagdaang linggo, mula sa 67,000.

Gayunman ay hindi pa rin ito sapat, aniya, para maabot ang 70 milyong target ng gobyerno na mabakunahan bago matapos ang taon.

"We still have a long way to go. To reach the target of 70 million people by end of 2021, the average should be around 600,000 individuals vaccinated daily, from today up to the end of the year. That's 5.5 times the current pace,” ani Guido.

Dagdag pa niya: "At this pace, we'll reach the target of 70 million people in 3.4 years (or by October 2024)."

Ayon kay Guido, kakailanganin ng gobyernong makapagbakuna ng 600,000 katao kada araw mula ngayon hanggang 2021 at mas maraming bakuna para magawa ito.

Sinabi na ng pamahalaan na plano nilang pabilisin ang usad ng pagbabakuna.

Nakatakdang dumating sa Huwebes ang dagdag na 500,000 doses ng bakuna mula sa Sinovac, at may inaasahan pang higit 2 milyong doses ng Pfizer galing sa COVAX bago matapos ang buwan.

Patuloy ding nadadagdagan ang vaccination sites na hanggang nitong Mayo 18 ay nasa 3,850 na.

Hamon naman para sa ilang lokal na pamahalaan ang kakulangan sa suplay ng COVID-19 vaccines kaya hindi nila maitodo ang pagbabakuna.

Ang siyudad ng Maynila, nakaubos na ng Sputnik V, AstraZeneca, at Pfizer doses na nakalaan sa unang dose.

Inaasahang mauubos na rin ngayong Miyerkoles ang matitirang unang dose ng Sinovac.

"Ang daming gustong magpabakuna, pero wala kaming maibigay na bakuna. Ang huling dinig ko last week, nasa almost 400,000 na nag nag-register out of 800,000 [needed] to achieve herd immunity. Madali naman, once yung mga tao marinig na may bakuna, nagre-register sila,” ani Manila Health Department director Dr. Arnold Pangan.

Ang ilang lungsod wala pa sa kalahati ang nagrerehistro.

Kabilang dito ang ilang senior citizen gaya ni Adela Tumaquit na nag-aantay pa ng abiso mula sa barangay.

Ang ilan din ay may agam-agam pa, kaya ang tugon dito ng gobyerno at ng mga lokal na pamahalaan ay magsagawa ng information campaign para malaman ang benepisyo ng pagbabakuna.

"Ang ginagawa po ng ating mga LGU ngayon at saka ng ating mga private sector ay umiikot po at saka nagbibigay ng education para malaman po nila iyong benefit ng vaccination," ani vaccine czar Carlito Galvez Jr.

Naniniwala rin ang ilang lokal na pamahalaan na makatutulong sa pagpapataas ng kumpiyansa sa pagbabakuna kung bubuksan na ito sa mga economic frontliner at mga mahihirap.

Pero ayon sa Department of Health, sisimulan lang muna ang pagbabakuna sa mga economic frontliner at indigents sa Metro Manila, Batangas, Culacan, Cavite, Laguna, Pampanga, Metro Cebu, at Metro Davao.

Ang nahihirapang magrehistro online ay maaaring magpatulong sa mga barangay. May mga lungsod naman na nagtatalaga ng mag-aassist sa online registration ng mga walk-in sa mismong vaccination site.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News