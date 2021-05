Essential workers sa high-risk areas uunahin sa pagbabakuna ng A4 group

Watch more in iWantTFC

Inihayag ngayong Miyerkoles ng Department of Health (DOH) na uunahin ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa A4 group na galing sa high-risk areas o mga lugar na may mataas na kaso ng COVID-19.

Kabilang sa A4 group ang mga essential worker o manggagawa at uniformed personnel.

Ayon kay Health Undersecretary Myrna Cabotaje, dahil sa limitado pang supply ng COVID-19 vaccine, uunahin ang pagbabakuna sa A4 group sa mga lugar gaya ng Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Bulacan, Pampanga, Metro Davao at Metro Cebu.

"Iko-concentrate natin sa tinatawag na geographic area, kung saan nandun ang surge ng cases," sabi ni Health Undersecretary Myrna Cabotaje.

Nauna nang sinabi ni vaccine czar Carlito Galvez na uumpisahan ang pagbabakuna sa A4 sa Hunyo o oras na dumami ang suplay ng bakuna.

Aminado naman ang Department of Labor and Employment (DOLE) na sa ngayon, inaayos pa ang priority list at sistemang gagawin sa pagbabakuna sa sektor ng mga manggagawa.

"Nire-review po ulit ito dahil mayroon pong mga sectors na they want to be, nandoon sa higher A4 list," sabi ni Labor Assistant Secretary Dominique Tutay.

Muli namang nanawagan ang Federation of Free Workers na panatilihing accessible at libre sa lahat ng manggagawa ang bakuna.

"Ang sinasabi lang namin sa employer na dapat ito ay voluntary... at no cost to the workers," sabi ni Sony Matula, national president ng grupo.

Para naman sa dating government adviser na si Dr. Tony Leachon, dapat ayusin ang sistema ng pagbabakuna sa A4 at A5 o mga mahihirap, para hindi dumugin ang vaccination sites.

"You can have a superspreader event there," babala niya.

Muli ring nagpaalala ang medical expert na nakasalalay rin sa mga lokal na pamahalaan ang maayos na scheduling pagdating sa pagbabakuna ng mga nasa A4 at A5 para maiwasan ang pagkalat ng virus.

Sa ngayon, ang mga nasa A1 hanggang A3 o health workers, senior citizens, o may comorbidities ang inuunang bakunahan ng gobyerno laban sa COVID-19.

-- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News