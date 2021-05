Hirit na ayuda para lang sa mga nabakunahan, inalmahan ng labor group

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Pumalag ang grupong Defend Jobs Philippines sa hirit na i-require ang mga tatanggap ng ayuda na magpabakuna muna kontra coronavirus disease (COVID-19).

Sa TeleRadyo, sinabi ni Defend Jobs Philippines Spokesman Christian Magsoy na mistulang holdap sa mga manggagawa ang nasabing pahayag.

Para kay Magsoy, dapat ibinibigay ang ayuda nang walang kondisyon, at dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang pagkakaroon ng information campaign para sa manggagawa nang sa gayon ay mabigyang-kaalaman sila sa mga benepisyo ng pagbabakuna.

"Hindi po tama iyon kasi yung ayuda sa panahon ng pandemya, dapat binibigay nang walang hinihinging kondisyon. Laging gusto ng pamahalaan, shortcut. Hindi kailangan 'yon, eh. Kailangan ng malinaw na programa at patakaran para harapin at iresolba ito. Para ninyong hino-holdap ang mga manggagawa kapag ganiyan ang ginagawa niyo sa amin," ani Magsoy.

Matatandaang inimungkahi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na gawing requirement sa mga Pantawid ng Pamilyang Pilipino Program beneficiary ang pagpapabakuna bilang rekisito sa pagtanggap ng monetary aid, sa harap ng mga agam-agam ng ilan sa pagpapabakuna.

Pumalag din si Magsoy sa pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na huwag maging choosy sa brand ng bakuna, sa harap ng napipintong pababakuna sa mga economic frontliner sa Hunyo.

Inalmahan rin niya ang pahayag ni Duterte na huwag nang lumabas sa bahay ang mga hindi magpapabakuna.

"Lalo silang nabibigyan ng dahilan para lalong hindi sumunod sa government kasi nire-repress yung rights ng mga workers natin. Parang walang clear solutions na inilalatag. Walang maayos na plans and programs. Puro na lang ganitong klaseng pronouncements na talagang nakakadagdag sa agam-agam," ani Magsoy.

Ayon kay Magsoy, iba-iba ang posisyon ng mga manggagawa sa isyu ng pagpapabakuna dahil may ibang gustong maghintay ng ibang brand.

Pero ang dulo aniya nito, may karapatan ang mga manggagawang pumili ng bakunang ibibigay ng gobyerno sa kanila.

"Ayun po sa isa pang tanong ng workers, sa usapin ng bakuna, iba’t iba ang efficacy rate. May iba na gusto, may iba na mag-aantay ng klase ng brand. Halimbawa, mas prefer nila. Pero sa dulo pa rin po, may rights ang manggagawa sa ibibigay na bakuna ng pamahalaan," ani Magsoy.

Matatandaang sinabi ni Duterte sa kaniyang public address nitong Lunes na huwag maging choosy sa bakuna.

"There's no reason for you, really, to be choosy about it," ani Duterte, na iginiit na epektibo ang mga bakunang inaaprubahan ng gobyerno.

Matagal nang sinasabi ng mga health experts na ang pinakamabuting bakuna kontra COVID-19 ay iyong mga available na dito sa bansa.

Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante, gusto lang ipunto ni Duterte na mataas ang panganib na magkasakit nang malala sa COVID-19 kung malalantad ang mga wala pang bakuna.

"I think the other countries now are also doing that. They're giving a strong message to the people na talagang napaka-importante ang bakuna, not just because you want to open the economy but it's your life eh. These are vaccines that prevent severe disease, severe form of COVID, why not get it?” ani Solante.

Sa ngayon, aabot sa higit 3 milyon ang nabakunahan kontra COVID-19 sa bansa. Sa bilang, mahigit 700,000 ang nabakunahan ng ikalawang dose. Kailangang mabakunahan ang 70 milyong Pilipino para makamit ang herd immunity.

Mga medical frontliner, senior citizen, at mga may comorbidity sa ngayon ang pinapayagang magpabakuna kontra COVID-19.

Inaasahang aarangkada sa Hunyo ang pagpapabakuna ng mga nasa A4 category, o iyong mga economic frontliner na nagtatrabaho sa gitna ng pandemya, maging ang mga nasa A5 category o iyong mga tinatawag na indigent people.