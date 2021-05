Brand ng bakunang ituturok di na dapat i-anunsiyo: DOH, eksperto

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nagpayo sa local government units (LGU) ang Department of Health (DOH) at isang eksperto na huwag nang isapubliko ang brand ng bakunang nakatakdang iturok sa mga residente.

Ito ay matapos magkagulo ang vaccination program sa Parañaque City dahil sa pagdumog ng mga taong nais mabakunahan ng Pfizer-BioNTech vaccine.

"Maybe one of the strategies that can be made is, hindi na ia-announce kung anong bakuna ang ibibigay. So kung gusto ninyong magpabakuna, pumunta kayo sa ganitong facility, at kung anong bakunang available, yun ang dapat kunin nila," ani Health Undersecretary Myrna Cabotaje nitong Miyerkoles.

Ganito rin ang pananaw ni dating task force adviser Dr. Tony Leachon.

"You can have a super spreader event there... [Dapat] parang lotto or lottery eh, kung ano makuha, and by doing that inevitably you can actually distribute the vaccines," sabi ni Leachon.

Maaalalang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Martes na huwag na sanang maging choosy ang mga Pinoy pagdating sa bakuna.

Pero ayon sa labor group na Defend Jobs Philippines, baka lalo pang magpasaway ang mga manggagawa sa tila panggigipit na ito.

"Lalo silang nabibigyan ng dahilan para lalong hindi sumunod sa government kasi nire-repress yung rights ng mga workers natin. Parang walang clear solutions na inilalatag. Walang maayos na plans and programs. Puro na lang ganitong klase ng pronouncements ang lumalabas sa bibig ng Presidente," sabi ni Christian Magsoy, spokesperson ng grupo.

Ipinagtanggol naman ng infectious disease expert Dr. Rontgene Solante ang pahayag ni Duterte.

"I think the other countries now are also doing that. They're giving a strong message to the people na talagang napaka-importante ang bakuna not just because you want to open the economy but it's your life eh. These are vaccines that prevent severe disease, severe form of COVID-19, why not get it?" aniya.