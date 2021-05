BFP nurses ipinadala sa mga ospital para tumulong sa pagtugon sa COVID-19

Mga nurse ng Bureau of Fire Protection na naghahandang ma-deploy sa mga ospital sa Metro Manila upang tumulong sa laban sa COVID-19, Mayo 18, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News

Bagama't bumaba na ang bilang ng mga pasyente ng COVID-19 sa ilang ospital sa Metro Manila, nagpadala pa rin ng dagdag na nurse ang Bureau of Fire Protection (BFP) para tumulong sa pagtugon sa sakit.

Nasa 63 nurses ang ide-deploy sa mga pampubliko at pribadong ospital sa Metro Manila. Unang batch pa lamang ito ng kabuuang 120 BFP nurses na nag-volunteer para tumulong sa COVID-19 response.

Kabilang sa mga nag-request ng dagdag na health worker ang mga ospital tulad ng Las Piñas Doctors Hospital, Manila Doctors Hospital, Novaliches District Hospital, Ospital ng Tondo, at San Juan Medical Center.

Ayon kay Dr. Gloria Balboa, direktor ng Department of Health (DOH) sa National Capital Region, bagama't bumaba na ang COVID-19 cases sa ilang ospital, malaki ang maitutulong ng mga dagdag na nurse.

"Ang ating mga health workers kailangan din magpahinga so kailangan may rotation 'yan eh, siyempre nagpapagod sila, kailangan may papalit," ani Balboa.

"Calling din po sa trabaho namin bilang isang bombero na kahit saan man kami tawagin ng tungkulin, handa kaming gampanan ito," sabi naman ni Fire Officer 1 Erickzon Mandronio, isa sa mga nag-volunteer.

"Tinrain kami sa ganoong propesyon. May kaba, may takot pero kaya naman," ani Fire Officer 3 Dionathan Cuison.

Watch more in iWantTFC

Napagkasunduan umano ng DOH at BFP na tatanggap ng additional hazard pay at compensation benefits ang mga BFP nurse.

Pinag-aaralan na rin umano ang pagde-deploy ng dagdag na health workers sa mga ospital sa Puerto Princesa City, Palawan dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 doon.

Tiniyak ng BFP na hindi maapektuhan ang deployment nila sa mga insidente ng sunog.

Ayon naman sa Department of the Interior and Local Government, titiyakin nilang mababakunahan at isasailalim sa COVID-19 swab test ang mga BFP nurse bago i-deploy.

Nauna nang nagpadala ng mga health worker sa Metro Manila ang mga ospital at regional office ng Department of Health sa ibang mga rehiyon.

Sumipa kasi ang mga kaso ng COVID-19 sa capital region at mga karatig-lalawigan noong mga nakaraang buwan, dahilan para mapuno ang mga ospital at mangailangan ng dagdag na health workers.