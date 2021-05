ABISO: Light truck ban sa EDSA, Shaw Boulevard ipatutupad mula Mayo 24

MAYNILA - Magpapatupad ng ban sa mga light truck sa EDSA at Shaw Boulevard ang Metropolitan Manila Development Authority simula Mayo 24.

Inanunsiyo ito ng tanggapan sa isang traffic advisory na inilabas ngayong Miyerkoles.

Sa truck ban, bawal dumaan ang mga truck na may timbang na 4,500 kilograms pababa sa EDSA mula Magallanes hanggang North Avenue mula alas-5 ng umaga hanggang alas-9 ng gabi.

Bawal namang dumaan sa may Shaw Boulevard ang mga truck na may nasabing timbang mula alas-6 ng umaga hanggang alas-10 ng umaga, at alas-5 ng hapon hanggang alas-10 ng gabi.

Ipatutupad ang light truck ban mula Lunes hanggang Sabado at lifted naman tuwing Linggo at kapag holiday.

Mahaharap sa multang P2,000 ang mga lalabag nito, ayon sa MMDA.

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more in iWantTFC