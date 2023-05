Kaso ng COVID-19 sa mga ospital, tumataas, mild ang sintomas

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Tuloy-tuloy ang pagtaas ng mga admission ng COVID-19 patients sa mga pribadong ospital sa bansa sa nakaraang tatlo hanggang apat na araw, ayon sa isang grupo.

Ayon kay Dr. Jose Rene de Grano, president ng Private Hospital Association of the Philippines (PHAPI), nakikitaan ng pagtaas ng admissions ay sa mga rehiyon ng NCR, Region 4A, Region 6, at Davao Region.

Hindi tumataas sa 20% ang alokasyon ng hospital beds para sa COVID-19 pero karamihan umano sa mga pasyente ay mga co-incidental ng coronavirus o mga pasyente na naa-admit ngunit nag popositibo sa screening process.

Mild lang ang sintomas ng karamihan ng mga naa-admit na COVID-19 patients.

Tumaas man ang hospital occupancy rate ay unti-unti mapapababa ito dahil sa kahandaan na ng mga ospital sa COVID-19, aniya.

Saad ni De Grano, kung nakakaramdam ng mild na sintomas ay hindi inirerekomenda ng mga doktor na magpaadmit sa ospital kundi ay mag isolate sa kanilang bahay. Pinapayagan lang umano na maadmit ay ang mga pasyenteng may commorbidities na posibleng lumala dulot ng COVID-19.

Aniya, bihira na ang nagsusuot ng facemask sa labas, kaya dapat na magkaroon ng info drive na nagsasabi ng kahalagahan ng pagsusuot ng face mask.

Payo niya, sundin pa rin ang minimum health standard upang hindi na muling kumalat ang COVID-19.—SRO, TeleRadyo, Mayo 17, 2023