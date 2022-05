Libo-libong mga Pinoy nakilahok sa overseas voting sa Gitnang Silangan

Maaayos at matagumpay na nagtapos ang overseas voting sa Gitnang Silangan. Base sa unofficial partial results na nakalap mula sa mga embahada at konsulado, nangunguna ang BBM-Sara tandem habang pumapangalawa naman ang Leni-Kiko team.

KUWAIT

Tulad ng inaasahan, dumagsa sa huling araw, ang mga humahabol makaboto bago magsara ang polling precincts sa Kuwait.

Tuloy naman sa pagbibigay ng libreng serbisyo ng iba-ibang organisasyon sa Kuwait tulad ng Pinoy Ambulance Nurses in Kuwait, Association of Filipino Organizations in Kuwait, Filipino community at poll watchers na namigay ng pagkain at inumin sa mga botante.

Sa kabila ng delay sa canvassing dahil sa kawalan ng satellite signal, maayos at organisado ang halalan sa Kuwait. Pero apela ng ilang hindi nakaboto: “Sana ma-improve nila na ma-inform ang mga Pilipino with regard sa name para kapag nakita nila ang name nila pumunta sila dito, kapag wala hindi na sila pupunta." sabi ni Divina Pante, OFW sa Kuwait.

MUSCAT, OMAN

Sa Oman, mula sa 22,700 na nagparehistro 8,172 o halos 36% ang voter turnout.

“Today last day, then kagabi lang then I said it’s time for me to exercise my right to vote and choose the true person to be the leader of our country”, sabi ni Rose Regalado, OFW.

Nanguna sa pagkapangulo si dating Senador Bongbong Marcos na may 6,457 votes, kasunod si Vice-President Leni Robredo na may 1,153 na boto. Panalo rin ang katandem niyang si Sara Duterte na malaki ang lamang kay Kiko Pangilinan.

“Ang susunod na gagawin natin ay bibigyan natin ng copies yung mga representative ng parties na nandito ngayon then we are going to seal the first 3 copies ng COC at ito yung ipapadala natin sa Manila aside from the fact na officially and electronically na transmit na natin itong COC natin,” pahayag ni Ambassador Imelda Panolong, PH Embassy in Oman.

LEBANON

Sa Lebanon, hindi man day-off, humanap pa rin ng oras ang ilang Pilipino para humabol sa huling araw ng overseas voting.

"For me po it's very important po na makaboto tayo kung baga, ito po 'yung ating isang sandata para po umahon ang ating bansa." sabi ni Carm Garcia, Esthetician.

“Sana tugunan din ng gobyerno 'yung mahihirap na nasa kalye, nangangalakal para may makain,” sabi ni Rosita Chavez, OFW.

RIYADH, KSA

Sa Riyadh, Saudi Arabia, naging matiwasay naman ang pagtatapos ng overseas voting. May ilang last minute voters din.

“Walang time, kasi busy kami sa bahay ngayon lang ako nakakuha ng driver, talagang gusto kong bumoto kaya sinikap ko na makakuha ng driver kaya para bumoto,” sabi ni Ma.Theresa Matilla, HSW.

Bago ang deadline, nag-ikot na ang embassy on wheel o mobile voting at nagsagawa ng iba pang kampanya para mas maraming maengganyong bumoto.

“Sinulatan ang mga employeer na naka-Arabic para mas maintinidhan nila amg kahalagahan ng pagboto, malaking tulong din,” sabi ni Von Ryan Fererra, Vice-Consul, Philippine Embassy, Riyadh.

Malaking tulong din ang Filipino groups na nagsilbing marshall sa araw-araw na botohan.

“So far since day one sa pagbantay namin dito madalas nilang complaints ay nanawala ang pangalan nila da masterlist, wala naman malalamg complaints,” sabi ni Jay Roque Yap, AOCCIG group.

Sa partial unofficial results sa Saudi landslide ang panalo ng BBM-Sara tandem. Top spot naman si Robin Padilla sa senatorial race at OFW sa party list.

“Napakalaki ng bulwagan na kung saan doon natin ilalahad yung halalan, I would say na so far so good very orderly ang election I am very happy with the result so far’’ sabi ni Ambassador Adnan Alonto, Philippine Embassy, Riyadh.

DUBAI, UAE

Sa Dubai, may 60, 393 ang bumoto sa Philippine Consulate General Dubai at Northern Emirates. Ito na ang pinakamaraming bilang ng mga botante sa Gitnang Silangan mula nang simulan ang overseas voting noong 2004.

Nanguna base sa resulta ng bilangan ang BBM-Sara tandem. Matapos ang pagsasara ng overseas voting, pinunit na ang libo- libong bungkos ng mga balotang hindi nagamit sa halalan. Ayon sa opisyal ng konsulado, ibabalik ang mga pinilas na papel sa tanggapan ng COMELEC sa Pilipinas.

Pagod man sa halalan, makasaysayan naman at hindi ito malilimutan ng poll watchers.

“It has been like an opportunity to know more kung gaano yun camaraderie ng mga mga tao, tungkol dun sa desire nila to help our country,” sabi ni Blesilda Torres, poll watcher.

“May mga konting error pero naagapan din ng pamunuan ng konsulada,” sabi Mark Ramiz, poll watcher.

Ngayong tapos na ang Halalan 2022, dasal ng bawat Pilipino ang pagkakaisa ng bawat Pilipino para sa kaunlaran ng bansa. Iisa lang ang nais ng OFWs sa Gitnang Silangan na kung sinuman ang uupong mga bagong lider ng Pilipinas, nawa’y pangalagaan ang kapakanan at karapatan ng mga manggagawang Pilipino.

(Kasama ang ulat nina Maxxy Santiago at Robert Bulquiren sa Kuwait, Rowen Soldevilla sa Oman, Rhyse Furio sa Lebanon, Lyndon Aballe sa Saudi Arabia, Rachel Salinel, Benjamin Canamaso, Vivien Napenas Victoria Alexia Mari Lopez sa UAE)

