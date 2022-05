Kagawad patay, 15 sugatan sa bangaan sa Ilocos Sur

Kuha ng PNP Santiago, Ilocos Sur

Patay ang isang 69-anyos na barangay kagawad habang nasugatan ang 9 niyang kasama sa isang banggaan sa bayan ng Santiago, Ilocos Sur, Martes ng hapon.

Basa sa imbestigasyon, nakasakay ang biktima kasama ang 9 pa nitong kapwa opisyal ng barangay ng Sabuanan sa bayan ng Sta. Lucia sa nasabi ring lalawigan nang mangyari ang aksidente sa Barangay Dan-ar.

Ayon sa hepe ng Santiago Police na si Pol. Lt. Godofredo Ribuyaco, may inunahang motorsiklo ang van hanggang sa mabangga nito ang kasalubong na mini-bus.

"Nasa blind curve sila na portion. Allegedly ay nag-overtake itong van, may inunahan itong motorsiklo, so nag-overshoot ito at umagaw ng linya ng mini-bus. So nag-engage sila ng head on collision," ani Ribuyaco.

Sa lakas ng bangga, napuruhan sa ulo ang nasawi habang ang mga kasama niya ay nasugatan sa iba't-ibang bahagi ng kanilang katawan.

Sa 10 sakay ng mini-bus, anim ang sugatan.

Galing umano ang mga opisyal ng barangay sa Vigan City para ibigay ang isang imbitasyon bilang bahagi ng paghahanda ng pista ng kanilang barangay.

Wala pang pag-uusap ang magkabilang panig na sangkot sa aksidente.—Ulat ni Grace Alba

