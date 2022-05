Hinatiran ng construction materials ang higit 100 pamilya sa isang barangay sa bayan ng Dinagat, Dinagat Islands, na nawalan ng mga tahanan bunsod ng pananalasa ng Bagyong Odette.

Pinuntahan kamakailan ng Sagip Kapamilya ng ABS-CBN Foundation ang Barangay Cabayawan para dalhan ng mga yero, plywood at pako ang nasa 150 pamilya, na makatutulong sa pagtatayo nila ulit ng mga bahay.

Kasama sa mga hinatiran ng tulong ang pamilya ni Josephine Gillo, na ilang buwan nang nakasilong sa pinagtagpi-tagping trapal at yero matapos mawasak ang bahay dahil sa bagyo.

Gustuhin man nila Gillo na mabuo ulit ang bahay, may mas mahalaga aniyang pangangailangang dapat tugunan.

"Ang nangyari po sa buong bahay namin natanggal po lahat mga yero," kuwento ni Gillo.

"Hindi po kami makatayo nang dire-diretso kasi nagpapaaral kami ng college," dagdag ni Gillo, na nagtatrabaho bilang barangay health worker.

Nagpasalamat naman si Dinagat Vice Mayor Petnel Sombrano sa ipinaabot na tulong.

"We are very thankful sa ABS-CBN Sagip Kapamilya sa tulong na ibinigay niyo sa amin dito sa Barangay Cabayawan. Ang mga tao dito nakita natin sa kanilang mukha ang saya," aniya.

Disyembre nang tumama ang Bagyong Odette sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kung saan tinatayang higit 400 ang nasawi.