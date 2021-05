Umano’y drug den, nadiskubre sa Subic; 5 arestado

Watch more in iWantTFC

Limang drug suspek ang nahuli sa hinihinalang drug den sa Subic, Zambales.

Ayon kay Police Col. Romano Cardino, Zambales Provincial Director, nagsanib puwersa ang pulis at Philippine Drug Enforcement Agency sa lalawigan para magkasa ng buy bust sa Barangay Calapacuan, Linggo.

Target nila ang isang binansagang "armed and dangerous suspect" na natunton nila sa pag-iimbestiga gamit ang social media.

Matapos bumili ang poseur buyer ng droga sa suspek, agad siyang inaresto. Pero natagpuan din ng mga pulis na may apat na iba pang tao na gumagamit umano ng droga sa loob ng bahay.

Kabilang sa inaresto ay isang mangingisda at isang makeup artist. Myembro umano sila ng iba't ibang drug group sa Zambales at nagtipon lang sa bahay para sa drug session.

Pinaniniwalaang drug den ang naturang bahay dahil na rin sa mga nakumpiska ng mga drug parapharnalia at hinihinalang shabu na may street value na higit P100,000. Nakakulong na ang mga suspek sa Subic Municipal Police Station.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC