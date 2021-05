Traffic sumikip sa pagsalpok ng truck sa ilang poste sa QC; driver tinutugis

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Bumangga ang isang truck sa ilang poste sa Mindanao Avenue sa Quezon City umaga ng Martes, dahilan para magdulot ng matinding trapiko sa lugar.

Humambalang sa kalsada ang mga poste ng kuryente at communication lines, dahilan para matengga nang tatlong oras sa Mindanao Avenue malapit sa Quirino Highway ang mga motorista bandang madaling araw.

Inumaga na ang clearing operations ng Meralco sa mga nakatumbang poste at kawad ng kuryente at communication, sa Mindanao Avenue Quezon City.



Natumba ang mga poste at lumaylay ang mga kawad ng kuryente matapos itong mahatak ng isang truck kaninang madaling araw. @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/ucu9O2GiCO — Lyza Aquino (@LyzaAquinoDZMM) May 17, 2021

Ayon kay Ramon Almonte, security guard na nakakita sa aksidente, isang truck na pa-southbound ang tumama sa mga kawad ng kuryente sa lugar pasado alas-2 ng madaling araw.

Imbes aniyang huminto ay dirediretso lang ang sasakyan hanggang sa matumba ang mga poste at lumaylay ang mga kawad nito.

"Nagulat na lang ako. Biglang bumagsak 'yung alambre at nag-spark 'yung wire. Nakita namin tumumba na 'yung poste doon at saka 'yung sa gitna. Nag-traffic na dahil wala na makadaan eh," ani Almonte.

Dalawang poste sa gilid ng kalsada at isa sa center island ang natumba sa insidente.

"Bagsak 'yung dalawang poste magkabilaan so agad namin inayos. May dumating din naman na MMDA. At inayos namin ang reblocking para 'yung flow ng sasakyan kahit papaano makadaloy lalo na 'yung mga papuntang northbound," ani Resty De Villa, opisyal sa Barangay Talipapa.

Bandang alas-5 ng umaga dumating ang mga tauhan ng Meralco para magsagawa ng clearing operations.

Ayon sa mga tauhan ng Meralco na rumesponde sa lugar,

pansamantalang nawalan ng kuryente ang isang gusali dahil kinailangan nilang putulin ang kawad ng kuryente para maitabi nila ito. Inaasahang maibabalik din nila ang suplay ng kuryente ngayong Martes.

Sinisilip na ng mga awtoridad ang CCTV footage sa lugar para matunton ang tumakas na truck driver.

— Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News