Reaksyon hati sa taas-singil sa NLEX toll na nagsimula May 18

Abiso sa mga motoristang dadaan sa NLEX simula Martes, May 18, mas mataas na ang toll na kailangang bayaran.

Sa mga open system na toll plazas gaya sa bayan ng Bocaue, P2 ang dagdag-singil sa Class 1 vehicles (kotse), P3 sa Class 2 vehicles (bus at maliliit na truck), at P4 naman sa Class 3 vehicles (trailer at malalaking truck).

Sa end to end naman, kung bibiyahe mula sa Balintawak hanggang Santa Ines, aabot ng P6 ang dagdag-singil sa Class 1, P14 sa Class 2, at P16 sa Class 3.

Ayon sa Toll Regulatory Board, matagal na dapat ipinatupad ang dagdag-singil at nataon lang na may pandemya.

Pautay-utay naman ang naging pagtaas, at dagdag ng TRB, hindi naman kalakihan ang dagdag singil.

Samantala, hati ang reaksyon ng mga motorista.

May ibang nadismaya dahil bakit daw ngayon pa nagtaas kung kailan may pandemya.

May iba namang nagsabi na wala namang magagawa, at sana lang mas gumanda ang serbisyo ng NLEX.

Hindi pa rito natatapos, dahil may dagdag-singil pa sa susunod na taon, ngunit di pa tiyak kung magkano ang itataas ng toll.

Ayon naman sa NLEX, may benepisyo naman sa mga motorista ang dagdag-singil, dahil may mga proyekto naman sila tulad ng NLEX at SLEX connector road at ang harbor link.