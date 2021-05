PNP Calabarzon chief nag-surprise inspection sa mga police station

CALAMBA CITY - Aabot sa 18 police stations sa Calabarzon ang ininspeksyon higit 1 linggo matapos italagang Regional Director ng Philippine National Police sa rehiyon si Police Brig. Gen. Eliseo Cruz.

Sa inspeksyon, tinitingnan kung malinis at presentable ang bawat pasilidad, at kung mayroong dapat isaayos. Bahagi ang inspeksyon sa Intensified Cleanliness Policy ng bagong-talagang PNP chief na si Gen. Guillermo Eleazar.

"Kailangan nating makita ang kalagayan ng pinakamaliit na istasyon, pinakamaliit na presinto ng kapulisan, para nang sa gayon, mabigyan natin ng kaukulang tulong or kaukulang materyales. Kaya may mga dala po kaming mga pintura. Mayroon kami isang trak ng pintura, dala-dala sa likuran namin. Lahat ng istasyon na nangangailangan, pinuturahan. Nag-iiwan po kami ng pampintura," ani Cruz.

Pero bukod sa kalinisan ng mga istasyon, mahigpit din raw na babantayan ang hanay ng pulisya, maging ang pagpapatupad ng batas.

"Susunod do'n ang cleanliness sa ating hanay. Lahat ng mga tiwali, pati sa recruitment, babantayan natin yan. Hindi natin hahayaan na may makasingit na may ibang bagay o interes sa ating kapulisan. At ganun sa komunidad, ating paiigtingin lahat ng ating kampanya laban sa kriminalidad, laban sa terorismo, lahat 'yan, lalo na laban sa droga," ani Cruz.

May 124 pang istasyon na bibisitahin sa mga susunod na araw si Cruz.

Samantala, nagbigay ito ng pahayag tungkol sa mga naganap na misencounter sa pagitan ng Philippine Drug Enforcement Agency at PNP sa Quezon City nitong nagdaang weekend.

Ayon kay Cruz, na dating namuno sa Southern Police District, mahalaga ang koordinasyon.

"'Yung kasing coordination ang sagot diyan. Nagkakaalaman, nagkakaamuyan, nagkakaintindihan. Dahil sinasabi naman ng batas na ang kapulisan, bago mag-operate, coordinated sa PDEA. Pero sana ganun din ang PDEA. Dapat lahat din ng galaw nila, nalalaman namin," ani Cruz.

"Kaya dapat mag-usap. Kung hindi nag-uusap, nagtatawagan, nagkikita ay maaring mangyari uli 'yun, 'yung madugong engkwentro na hindi dapat nangyari. Nakakapanghinayang ang mga buhay ng mga kasamahan natin. Sa kagustuhan maglingkod at gampanan ang tungkulin, nalagay sa alanganin. Sana, 'di na mangyari," dagdag niya.

Matatandaang muntik na namang magpang-abot ang PNP at PDEA sa isang operasyon sa Quezon City nitong nakaraang Biyernes, bagay na nangyari rin noong buwan ng Pebrero kung saan may namatay sa magkabilang panig.

- Ulat ni Andrew Bernardo

KAUGNAY NA VIDEO MULA SA ARCHIVES

Watch more in iWantTFC