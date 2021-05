Mag-asawa tiklo sa Sampaloc sa pagpapanggap bilang taga-PRC

Watch more in iWantTFC

Magkasama hanggang sa kulungan ang mag-asawang inirereklamo sa panloloko ng board exam takers.

Nagpapakilala umano ang mga suspek na mga empleyado ng Professional Regulation Commission at nag-aalok na ipapasa ang biktima sa board exam kapalit ng pera.

Ineengganyo rin nila ang mga biktima na pangangakuan ng kopya ng answer sheet sa board exam.

Inaresto ang dalawa matapos may magreklamo sa Calabash PCP sa Sampaloc, Maynila habang inaabangan ang board exam takers ng radiologic technologist sa isang paaralan.

Nakuha sa kanila ang iba’t ibang ID na may iba’t ibang mga pangalan.

Ayon kay Police Lt. Joseph Villafranca, hepe ng investigation section ng Sampaloc Police, papalit-palit ng pangalang ginagamit ang mga suspek.

May hawak din silang ID ng isang lehitimong empleyado ng PRC pero nang i-verify sa ahensya, napag-alamang ginagamit lang nila ang pangalan ng empleyado.

May mga nakontak na rin ang mga pulis na mga nabiktima nila mula Capiz at Zamboanga na nagsabing nakapagbigay sila sa mga suspek ng halagang nagsisimula P4,000 hanggang P70,000.

Hindi naman na nagbigay ng pahayag ang dalawang suspek.

Patong-patong na kasong falsification by private individuals and use of falsified documents, usurpation of authority at using of fictitious name ang isasampa laban sa kanila.

Inaabisuhan naman ng mga pulis na makipagtulungan sa kanila ang iba pang nabiktima ng mag-asawa para makapagsampa pa ng kaso.