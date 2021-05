Lalaki patay sa pamamaril sa Batasan Hills

Watch more in iWantTFC

Patay ang isang lalaki matapos barilin ng di pa nakikilalang salarin sa Commonwealth Ave., Brgy Batasan Hills, Quezon City, Lunes ng gabi.

Kinilala ang biktimang si John Kenneth Chavez, 21, residente sa lugar.

Ayon kay Elena Palomo, Batasan Hills tanod, may nag-report sa kanilang may barilan sa lugar kaya agad nila pinuntahan. Doon nila nakitang nakabulagta ang biktima at may tama ng bala sa dibdib.

May residenteng nagsabing nakita pa niyang tumatakbo ang biktima nang bigla itong barilin ng isang salaring nakasuot ng jacket.

Ayon sa nanay ng biktima na si Nora Chavez, nagpaalam daw ang anak na pupunta sa motorshop sa Fairview bandang ala-5 ng hapon pero hindi niya akalaing ito na ang huling pag-uusap nila ng anak.

Wala aniya siyang alam na kaaway ng anak at abala lang daw ang biktima sa pag-a-apply sa trabaho bilang isang call center agent.

Patuloy naman ang imbestigasyon ng Quezon City Police District Station 6 sa posibleng motibo sa krimen.

