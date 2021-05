Karamihan ng CamSur mayors nais si Robredo tumakbong gobernador ng lalawigan

Vice President Leni Robredo sa bayan ng Garchitorena, Camarines Sur noong Nov. 19, 2020. OVP

Nasa 19 sa 36 na alkalde sa Camarines Sur ang humihikayat kay Vice President Leni Robredo na tumakbong gobernador ng lalawigan sa halalan sa 2022.

Ito'y ayon sa grupong Anduyog, na naglabas ng manifesto of support para kay Robredo, na pinakanakitaan nila umano ng kakayahan para pamunuan ang kapitolyo ng Camarines Sur.

“A leader who will put the needs of the province and its people first before oneself. Someone who will bring our province out of poverty and into economic progress. We believe that Vice President Leni Robredo is the Governor that Camarines Sur needs right now,” pahayag ng Anduyog Party sa manifesto of support kay Robredo nitong Lunes.

Binatikos ni Anduyog provincial chairman si Camarines Sur 4th district Rep. Arnie Fuentebella ang kumakalat na "edited copy" ng manifesto nila.

Ayon sa minanipulang dokumento na ipinost ng isang Facebook Page, sa halip na pagka-gobernador ay isinusulong umano nila ang pagtakbong pangulo ni Robredo.

“Please be informed that the news being peddled by Bicol News and Updates is fake! They posted an edited copy of Anduyog's manifesto to confuse the people of Camarines Sur,” ani Fuentebella sa isang Facebook post.

Si dating Camarines Sur 1st district Rep. Rolando Andaya Jr., ang itinalaga ng Anduyog Party na makipag-usap kay Robredo tungkol sa hiling nila.

Matagal nang umaani ng positibong reaksyon sa mga Camarinense ang agam-agam na pagtakbo sa lokal na posisyon ng bise president, pero tahimik pa rin dito si Robredo.

Matagal nang nakatira sa Naga si Robredo, pero noong Mayo 3, kumuha siya ng Certificate of Residency sa Barangay Carangcang sa bayan ng Magarao, kung saan may lupain ang pamilya niya.

Ang Naga ay isang independent component city ng Camarines Sur na walang kapangyarihang maghalal ng gobernador. — Ulat ni Jonathan Magistrado

