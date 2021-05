Islang bayan sa Albay pinutulan ng kuryente dahil sa P32M utang sa singil sa kuryente

Isang bahay sa Rapu-Rapu, Albay. Kuha ni Ace Ebuenga

Nababalot ng dilim ngayon ang islang bayan ng Rapu-Rapu sa Albay matapos tuluyang putulan ito ng suplay ng kuryente ng Albay Power and Energy Corp. (APEC) nitong Sabado.

Ayon kay Lesley Capus, pinuno ng institutional relations and customer ng APEC, umabot na kasi sa P32 milyong ang utang sa kanila sa singil sa kuryente ng mahigit 1,000 member consumers nila sa isla simula pa noong 2014.

Nasa P15 milyon ang hinihingi na lang sanang inisyal na bayad ng APEC para huwag ituloy ang pagputol ng suplay ng kuryente. Pero mahigit P3 milyon lang ang kanilang nakolekta.

"[Noong] 2018 pa actually nagpalabas ng warning sa kanila regarding dito at nagbigay tayo ng consideration. Kaya lang hindi na rin kaya ng APEC na abunuhan yung binibili nating kuryente sa National Power Corporation," ani Capus.

Ayon kay Rapu-Rapu Mayor Boy Galicia, ang kawalan ng opisina ng APEC sa isla ang posibleng dahilan kung bakit hindi makabayad ng utang sa singil sa kuryente ang mga residente.

"Wala kasi silang opisina dito ang APEC kaya nahirapan magbayad. May payment outlet naman sila dito kaya lang may service charge. May pumupunta naman sila ditong collector pero once or thrice a year lang," ani Galicia.

Giit ng alkalde, pinutulan sana ng suplay ng kuryente ang member consumer na hindi nakabayad dahil ang mga nagbabayad nadadamay.

Sagot naman ng APEC, hindi posibleng pili lang pailawan dahil sa records nila majority ng member-consumers ay may utang sa singil ng kuryente.

Pansamantala munang pinailawan ng alkalde ang streetlights sa poblacion ng bayan gamit ang kanilang generator sets.

Pero panawagan niya sa mga residente, nawa'y bayaran na ang mga utang sa singil sa kuryente dahil hindi naman kayang akuin ng lokal na pamahalaan ang responsibilidad para mabayaran ito. — Ulat ni Karren Canon

