Drive-thru COVID-19 vaccination isinagawa sa ilalim ng tulay sa Rizal

Sinimulan ngayong Martes ng Rodriguez, Rizal ang drive-thru COVID-19 vaccination nito, na isinagawa sa ilalim ng isang tulay.

Ayon kay Dr. Maria Carmela Javier, municipal health officer, makakatulong ang drive-thru vaccination para mapabilis ang pagbabakuna sa bayan, lalo't may 600 vials sila ng AstraZeneca vaccine na nakatakdang mag-expire sa Hulyo.

Bukod sa drive-thru vaccination, may ibang team din ang municipal health office na nagbabakuna sa mga covered court at iba pang open space.

