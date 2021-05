Babae timbog sa buy-bust sa Lucena City, higit P4M halaga ng droga narekober

Naaresto sa ikinasang buy-bust operation ang babae sa Lucena City sa Quezon. Larawan mula sa Lucena City Police Station



Arestado ang isang 46 anyos na babae sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay 4, Lucena City sa Quezon, Martes ng umaga.

Nahuli ang babae sa transaksyon kung saan nagpanggap na buyer ng droga ang isang pulis.

Bukod sa buy-bust money, narekober din sa suspek ang 41 piraso ng plastic sachet na may lamang hinihinalang shabu na may timbang na 205 grams at street value na P4,182,000.



Nakumpiska rin ng awtoridad ang isang brown na bag, 2 wallet, isang box ng LED light, digital weighing scale, 3 pirasong identification cards

Ayon sa pulisya, makababawas sa supply ng droga sa Lucena City ang pagkakaaresto sa suspek.

- Ulat ni Andrew Bernardo