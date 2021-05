10 rehiyon binabantayan dahil sa pagtaas ng COVID-19 cases

MAYNILA — Habang patuloy na naitatala ang pagbuti ng datos ng COVID-19 sa Metro Manila, may 10 rehiyon na binabantayan ang Department of Health (DOH) dahil sa pagtaas ng kanilang average daily attack rate (ADAR).

Kasama umano rito ang Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soccsksargen, Caraga, at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Ang ADAR ay bilang ng nagkakasakit sa kada 100,000 populasyon. Maituturing na "high risk" ang ADAR ng isang rehiyon kung lagpas ito ng 7.

Bagama't wala pa sa 7 ang ADAR ng mga nabanggit na rehiyon, kapansin-pansing mas mataas ito nitong nakaraang 2 linggo kumpara sa nagdaang 3 hanggang 4 na linggo.

Habang lagpas pa rin sa 7 ang ADAR sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, at Calabarzon, malaki na ang ibinagsak nito kumpara noong Abril, sabi ng DOH Epidemiology Bureau.

Ayon kay Dr. Alethea de Guzman, officer-in-charge ng DOH Epidemiology Bureau, hindi nababago ang dahilan kung bakit muling nagkakaroon ng pagtaas ng kaso sa ibang rehiyon.

"Ang main drivers of transmission are really compliance to minimum public health standards and ikalawa, 'yong nababanggit natin ngayon 'yung kailangan mapaigsi ang detection to isolation," ani De Guzman.

Muli ring nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte na magpapatupad ng mahigpit na lockdown kapag tuluyang tumaas ulit ang mga kaso ng COVID-19 bunsod ng hindi pagsunod sa health protocols.

Ayon pa kay Duterte, dapat ring mabilis ang pagpapatupad ng localized lockdown para mas mapabilis ang pagpigil sa pagkalat ng sakit sa mga komunidad.

Para naman kay De Guzman, hindi lang sa mahigpit na community quarantine status dapat umasa ang mga lokal na pamahalaan.

"I think ang isang direksyon natin ay to not be dependent on heightened community quarantines measure but focus on enhancing our measures," aniya.

Ngayong Martes, umabot sa 1,154,388 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa bansa matapos madagdagan nang 4,487 na kaso. Sa bilang na iyon, 52,291 ang active cases o hindi pa gumagaling sa sakit.

- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

