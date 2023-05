MAYNILA — Apektado ng isinasagawang reclamation sa Manila Bay ang headquarters ng Philippine Navy sa Roxas Boulevard sa Maynila, ayon sa isang opisyal.

Ayon kay Philippine Navy Chief of Naval Staff Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Ezpeleta, nahaharangan na ang kanilang headquarters dahil sa isinasagawang pagtatambak sa dagat.

"Dito sa headquarters namin dito sa Roxas Boulevard, as you can see mayroon ng mga reclamation na nakikita sa harap. Nahaharangan na yung Philippine Navy," aniya.

Kabilang ang reclamation project malapit sa Philippine Navy headquarters sa Roxas Boulevard, Maynila sa dalawampu at dalawang proyekto na nauna nang naproseso ang aplikasyon ng Philippine Reclamation Authority (PRA).

Bibigyan naman ang Philippine Navy ng bahagi ng reclaimed area upang pagtayuan ng bagong headquarters nito.

"We have this coordinatiion talks with the project managers, the owners, we will be given 10 hectares of the reclamation area for the Navy," ayon kay Ezpeleta.

Maaari naman umanong parentahan ang lumang headquarters nito sakaling matuloy ang plano na mailipat sa tinambakang bahagi ng dagat.

"Later on siguro we can have it leased na. It is still being negotiated pa," ani Ezpeleta.