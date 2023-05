Mga Pilipino 'below average' ang IQ, ayon sa report

Lumabas sa isang report na below average ang intelligence quotient (IQ) score ng mga Pilipino.

Sa listahan ng halos 200 bansa, pang-111 ang Pilipinas na may average IQ score na 81.64, base sa World Population Review.

Nasa 100 ang itinuturing na average IQ score.

Dinomina ng mga bansa at teritoryo sa Asya ang listahan, kabilang ang Japan, Taiwan, Singapore at South Korea.

Pero kung titingnan din ang listahan ng World Population Review, nasa 12 bansa lang ang may IQ score na lagpas 100.

Dahil dito, hindi rin umano nangangahulugang lahat ng mga bansang mas mababa sa 100 ang score ay mapurol na.

"Whenever we try to measure 'yong IQ ng isang tao, hindi lang naka-focus sa average kasi mayroon din namang iba-ibang klase, we call it multiple intelligence," paliwanag ng clinical psychologist na si Fab Calipara.

"Ang important ay hindi naman fixed 'yong IQ ng isang tao. Actually nai-increase pa natin ito depending on stimulations that we do for our brains," dagdag niya.

Hindi naman nagulat ang magulang na si Joan Propogo sa mababang puwesto ng Pilipinas.

"Halos lahat kasi tutok sa gadget. 'Yon siguro ang cause kung bakit," ani Propogo.

Ayon kay Calipara, may tinatawag na digital dementia kung saan nababawasan ang intellectual capacity ng isang tao dahil sa labis na paggamit ng mga gadget.

Apektado rin umano ang IQ ng isang tao ng iba pang bagay, gaya ng genetics at kaniyang kapaligiran.

Nakakaapekto rin umano ang socio-economic status ng tao, edukasyon ng mga magulang pati ang kalusugan at nutrisyon.

Ayon sa Department of Health (DOH), tututukan nila ang kalusugan at nutrisyon ng isang bata bago pa man ito ipanganak.

"Nasa womb pa lang, naalagaan na ang mga bata para sa kanilang nutirsyon para sila ay lumaki na mataas ang quotient for intelligence and also healthy," ani DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire.

Ilan umano sa mga praktikal na paraan para mapataas ang IQ ng isang tao ay ang pagbabasa ng aktuwal na libro, pag-expose sa iba-ibang learning materials, at paglalaro ng puzzles at games na nakaka-stimulate ng isipan tulad ng chess.

Wala pang komento ang Department of Education tungkol sa inilabas na average IQ score rankings.