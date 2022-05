Pamahalaan hinikayat na palawigin ang pagbibigay ng 2nd COVID booster shot

MAYNILA - Umapela si Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion sa pamahalaan na gamitin din sa Pilipinas ang guidelines ng US Centers for Disease Control and Prevention para sa pagbabakuna ng ikalawang booster shot kontra COVID.

Ito ay sa gitna ng banta ng sinasabing mas nakahahawang sublineage ng Omicron na BA.2.12.1.

Sa ilalim ng US CDC guidelines, kwalipikadong tumanggap ng ikalawang booster hindi lang adults na moderately at severely immunocompromised o mahina ang immune system, kundi pati mga batang edad 12 pataas na pasok sa naturang grupo, mga indibidwal na edad 50 pataas, at adults na tumanggap ng dalawang doses ng Johnson and Johnson COVID vaccine, basta lumipas na ang higit apat na buwan mula nang mabakunahan ng unang booster.

Sa Pilipinas, immunocompromised adults pa lang ang inirekomenda ng Health Technology Assessment Council (HTAC) na mabakunahan ng karagdagdang booster. Nasa 30,912 pa lang ang tumanggap nito.

Ayon kay Concepcion, mahalagang panatilihing mataas ang proteksyon kontra COVID dahil patuloy ang pagsulpot ng bagong subvariants sa ibang bansa.

"Medyo nababagalan ako dito sa mga approval process. We’re just putting a sense of urgency. Kasi maganda na ang kalagayan natin… sayang eh. All these new found freedom, mobility… That’s why you have to be sure that the wall of immunity is still there. So far most of the medical doctors see that there is no immediate threat. But it doesn’t mean that we should be complacent," ani Concepcion.

"Na-approve ng CDC para sa mga Amerikano. What’s the difference? Pareho naman ang mga bakunang ito, mga brands na ito: Moderna, Pfizer, J &J? Why are we waiting for WHO? Other countries already have their rules. Some follow the CDC. Some have their own. Dito sa atin naka-stalemate tayo. Sayang naman ito. Let’s move. It’s not like we should just relax and take our time… The economy is at stake. We have to protect our people. We have to protect our economy," giit niya.

Dagdag pa ni Concepcion, kailangang gamitin ang mga bakuna lalo na't maaaring mag-expire ang mga ito.

"We have 90 million vaccines. These vaccines will not last for years. It will expire, definitely. So how do we use them?...Masasayang ‘yung mga binili natin. At eventually we can see waning immunity that is happening right now," aniya.

Ayon kay National Vaccination Operations Center chairperson at Health Undersecretary Myrna Cabotaje, may rekomendasyon na ang HTAC at guidelines ang NVOC kaugnay ng rollout ng ikalawang booster shot sa healthcare workers at senior citizens. Pero inaantay pa ang written recommendation mula World Health Organization, na requirement sa ilalim ng Republic Act 11525.

"Sa HTAC recommendation, mayroon na silang ibinigay na recommendation last Friday. Dapat i-out na ‘yung guidelines for second booster ng A1 healthcare workers, at saka A2 ‘yung ating senior citizens. Pero may nilagay kasi sila doon na hindi nila natanggap ‘yung WHO written requirements. ‘Yun ang inaasikaso natin. ‘Pag labas ng WHO written requirement, pwede nating ipalabas anytime ‘yung ating guidelines," sabi ni Cabotaje sa Laging Handa briefing.

Tugon niya sa panukala ni Concepcion, hindi lang mga panuntunang inilabas ng US CDC ang basehan ng local experts sa pagbuo ng mga rekomendasyon kaugnay ng COVID vaccination sa Pilipinas.

Inaaral din aniya ang mga karanasan sa iba pang bansa, para matiyak ang kaligtasan at bisa sa pagbabakuna.

"'Yung ating mga eksperto ay hindi lang po sa US-CDC nagbabase ng kanilang recommendations. We also look at UK, we also look at Japan, and other areas. They look at the experience of Israel and Canada, kung paano kinarry out yung kanilang second booster,” sabi ni Cabotaje.

Nananatili sa humigit kumulang 2 porsyento ang COVID vaccine wastage sa Pilipinas, kabilang ang mga bakunang nag-expire. Ayon kay Cabotaje, ngayong Mayo, nasa halos 2 million Moderna COVID vaccine doses ang nakatakdang mag-expire. May ilang AstraZeneca doses din na malapit nang lumampas sa shelf life.

"We have about 2% wastage, which includes ‘yung mga hindi na na-extend ‘yung kanilang expiry date. For May, we have about almost 2 million Moderna vaccines that are expiring, kaya kailangan ibakuna ‘yan sa 1st booster. Kasi pwede namang Moderna may mga 43 million pa tayong mag-booster. Tapos may konting AstraZeneca, a few hundred thousand. Pero ‘yung mga mag-eexpire na Pfizer July and August ay nabigyan na po ng extension na another three months. So hindi pa tayo maeexpire-an ng Pfizer,” sabi ni Cabotaje.

Base sa datos ng NVOC, mula sa 56.9 million fully vaccinated adults na eligible tumanggap ng first booster, nasa 13.6 million pa lang ang nabakunahan nito.

Habang 68.7 million naman ang fully vaccinated indivduals sa bansa, kulang pa ng 8.3 million para maabot ang target ng gobyernong makumpleto ang bakuna ng 77 million Filipinos bago matapos ang termino ng administrasyong Duterte na hanggang June 30.

"We will do our best to reach the 77 million fully vaxxed by June 30. Hiniling din ito ng ating Secretary of Health sa regional directors noong nagpulong kami...While they recognize the importance of the vaccination, even the booster, they do not feel the urgency, kasi wala na tayong mga kaso, hindi na nagsusurge ang cases," sabi ni Cabotaje.

Aniya, may bahagyang pagtaas naman sa bilang ng nababakunahan kontra COVID kada araw matapos ang eleksyon. Pero balak ng NVOC paigtingin ang house-to-house at school-based vaccinations.

"Hirap na hirap tayong mag-100,000 bago mag-eleksyon. Now medyo nakakaangat ng konti. But it’s only one or two days after the election. We are positive na makakarampa tayo ng mga bakunahan,” sabi ni Cabotaje.

"We have an IATF resolution that vaccines are already encouraged for public and private educational institutions or basic education. So magkakaroon tayo ng school-based vaccination. Inaayos na lang po ‘yung ating guidelines. Nakipag-usap na tayo. Nakipag-coordinate na tayo sa mga taga-DepEd at saka mga taga-LGU para tumulong ang DOH at saka ang LGU sa pagbabakuna sa schools na ito… Marami pa rin tayong school age na pwede pang bakunahan,” dagdag niya.

Tututukan din ang pagbabakuna sa Regions 4A, 7, 3, 5, 12 at BARMM, kung saan marami pang hindi bakunado. Sabi ni Cabotaje, hindi pa rin naaabot sa BARMM ang target para sa special vaccination days na nagpapatuloy ngayong buwan.

"Mataas-taas ‘yung jabs na nakuha nila, more than their regular jabs. Pero hindi pa rin nila naabot ‘yung kanilang targets. They set very high targets, para ma-improve ng husto. But they’re hitting about 68% ng kanilang binigay na target sa sarili nila,” aniya.

