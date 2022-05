Karaniwang eksena na ang mahabang pila sa isang branch ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) sa Quezon City.

Ayon kay King James Hernando, nakasanayan na niyang maglaan nang ilang oras sa kaniyang araw para lang makapaghulog ng kaniyang personal contribution bilang PhilHealth member.

"First time nagbayad ako, 2 oras ako naghintay," ani Hernando, na aminadong nahihirapan sa pagbabayad.

Kaya natuwa si Hernando nang malamang posible nang mawala ang karaniwang mahabang pila sa cashier sa mga opisina ng gobyerno, gaya ng PhilHealth.

Nagbaba kasi si Pangulong Rodrigo Duterte ng isang executive order (EO) na nagmamandato sa lahat ng opisina at ahensiya ng gobyerno na gumamit ng digital payment method para sa pagkolekto ng ano mang buwis, fees at iba pang charges.

Inilabas noong Lunes ng Malacañang ang kopya ng dokumento.

Saklaw ng utos ang government-owned or controlled corporations, state universities at colleges, at authorized government depository banks.

Ipinag-utos din ang digital method sa pagbabayad ng gobyerno ng goods at services, pamimigay ng ayuda sa publiko pati sa pagbabayad ng suweldo, benepisyo, allowance at iba pang kompensasyon ng mga empleyado.

Maaari aniya itong gawin sa pamamagitan ng government servicing bank o electronic fund transfers.

Nilinaw ng EO na hindi naman nito tinatanggal agad ang pababayad sa pamamagitan ng cash at iba pang tradisyunal na paraan. Mayroon umanong sapat na transition period sa pagpapatupad nito.

"Dahil magiging online tayo mas madaling ma-track iyong disbursement kontra doon sa mismong na-allocate na pera. Ngayon kasi kapag nagbigay tayo ng pera mahirap ma-track iyong mga transaction. So kung online, bangga-bangga lahat iyon," ani Department of Information and Communications Technology (DICT) Secretary Emmanuel Caintic.

Tiniyak din ng DICT na magpapatupad naman ng mekanismo para hindi ma-hack ang sistema.

"Kaya ipinagtibay naman ng Bangko Sentral, inutusan na ang ating financial sectors na mag-double down, triple down sa kanilang cybersecurity at anti-phishing efforts," ani Caintic.

Ayon naman sa Anti-Red Tape Authority (ARTA), marami nang opisina ng gobyerno ang nagsimula na sa paggamit ng digital payment method.

Malaking tulong pa rin umano ang utos ni Duterte para mas mapabilis nang husto ang mga proseso at matanggal ang mga kahina-hinalang transaksiyon sa pamahalaan.

Naniniwala rin si ARTA Director General Jeremiah Belgica na hindi naman magiging isyu ang data privacy sa pagpapatupad ng naturang sistema.

Tiwala rin ang ARTA na kakayanin ng internet speed ng bansa ang sistema pero mangangailangan ng dagdag na suporta dahil may ilang panig ng bansang pahirapan ang internet connection.

Sa loob ng 90 araw, bubuo ang Department of Finance, katuwang ang ibang government agency, ng implementing rules and regulation.

Ibig sabihin nito'y nasa kamay na ng susunod na administrasyon ang pagpapatupad ng nasabing utos.

— Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News