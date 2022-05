Ilang nagmomotorsiklo sumemplang sa EDSA sa gitna ng ulan

MAYNILA - Sugatan ang hindi bababa sa 5 motorcycle rider nang madulas at sumemplang sa EDSA Balintawak sa Quezon City habang bumubuhos ang ulan Martes ng hapon.

Nirespondehan ng mga enforcer ng Inter-Agency Council for Traffic (i-ACT) ang mga sumemplang na rider, na kabilang ang isang pulis.

Nagkagalos ang karamihan sa mga rider, ang isa nasugatan sa tuhod.

At least 5 motorcycle riders, including a policeman, were injured after crashing along EDSA-Balintawak Tuesday afternoon during rainfall.



Accd’g to i-ACT, the riders slipped after passing over steel plates installed in a portion of the road.



