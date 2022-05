BBM-Sara tandem, panalo sa overseas voting sa Europa

Matapos mailabas ang resulta ng overseas voting, alamin natin kung paano ba bomoto ang mga Pinoy sa Europa sa Top 3 na vote-rich countries?

PARIS, FRANCE

Hanggang sa huling araw at minuto ng overseas voting noong May 9. May ilang overseas Pinoy voters ang humabol pa sa pagboto sa Philippine Embassy sa Paris, France.

“Ako yung full charge so parang nakalimutan ko so bigla akong tumawag election pala so ngayon lang ako nakahabol. Last minute!” sabi ni Susan Tran, botante.

“Trabaho kasi eh sinaglitan ko na lang, walang oras pero kailangan ko talaga magboto,” sabi ni Erwin Alperito, botante.

UNOFFICIAL RESULT NG OVERSEAS VOTING SA FRANCE

(PRESIDENT)

MARCOS, BONGBONG-2,242

ROBREDO, LENI - 897

(VICE -PRESIDENT)

DUTERTE, SARA - 2,303

PANGILINAN, KIKO - 772

Ayon sa unofficial result ng overseas voting nanguna si Bongbong Marcos sa pagka-presidente kung saan nakakuha sya ng 2,242 votes na sinundan ni Leni Robredo na may 897 votes.

Sa pagka-bise presidente nanguna si Sara Duterte na nakakuha ng 2,303 votes sinundan ni Kiko Pangilinan. May 5,300 registered voters ang France kasama na ang Monaco at may 3, 300 ang bumoto.

Maliit lang ang bilang ng overseas voters sa France kumpara sa Top 3 vote-rich countries sa Europa na Italy, UK at Spain kung saan panalo ang BBM-Sara tandem.

Sa Italy at Spain, malaki ang ungos nina Marcos-Duterte kina Robredo-Pangilinan. Sa Italy, halos kalahati lang ang boto ni Robredo at Pangilinan.

ELECTION RETURNS TRANSMITTED SA ITALY NOONG MAY 13

(PRESIDENT)

MARCOS, BONGBONG (PFP) 11,272

ROBREDO, LENI (IND) – 4,179

(VICE-PRESIDENT)

DUTERTE, SARA (LAKAS) – 11,348

PANGILINAN, KIKO (LP) – 3,268

Sa Spain, landslide rin ang panalo ng Uniteam.

ELECTION RETURNS TRANSMITTED SA SPAIN NOONG MAY 13

(PRESIDENT)

MARCOS, BONGBONG (PFP) 9,529

ROBREDO, LENI (IND) – 2,303

(VICE-PRESIDENT)

DUTERTE, SARA (LAKAS) – 9,588

PANGILINAN, KIKO (LP) – 1,787

Nanguna rin sina Marcos at Duterte sa bilangan sa UK at Ireland.

UK & IRELAND ELECTION RETURNS TRANSMITTED AS OF MAY 13

(PRESIDENT)

MARCOS, BONGBONG (PFP) - 8,886

OBREDO, LENI (IND) – 5,573

(VICE-PRESIDENT)

DUTERTE, SARA (LAKAS) – 9,489

PANGILINAN, KIKO (LP) – 4,642

Nagwagi rin ang Marcos-Duterte tandem sa Germany, Belgium, The Netherlands, Norway, Denmark, Greece, Cyprus at North Macedonia.

(Kasama ang ulat ni Cory de Jesus sa Paris, France)

