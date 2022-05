Patay ang 2 menor de edad sa magkahiwalay na insidente ng rambulan sa Panay Island, ayon sa pulisya.

Sa Mabusao, Capiz, patay ang 16 anyos na lalaki matapos umanong bugbugin ng mga nakainuman noong gabi ng Linggo.

Ayon sa imbestigasyon, pauwi na ang biktima at mga susek na magkakasamang nag-inuman sa birthday party nang maghamon ng away ang isa sa mga suspek.

Umawat umano ang biktima at nauwi na ito sa rambulan.

Dead on arrival sa ospital ang binatilyo habang arestado sa follow-up operation ang 2 suspek na edad 20 at 31.

Sa Iloilo, namatay habang ginagamot sa ospital ang isa ring 16 anyos na lalaki matapos masaksak ng mga kabataan sa bayan ng Santa Barbara.

Dumadalo sa pista sa bayan ang biktima nang mangyari ang insidente.

Agad namang nahuli ng mga awtoridad ang mga suspek, isa rito ay menor de edad kaya nai-turn over siya sa Department of Social Welfare and Development.

— Ulat ni Rolen Escaniel

