JAPAN – Hinihikayat ng Ministry of Foreign Affairs of Japan sa pamamagitan ng Embahada ng Japan sa Pilipinas ang mga Filipino Mangaka/Manga artist na lumahok sa 16th Japan International Manga Awards.

Maaaring magsumite ng entries sa 3 paraan:

· Hardcopies - 2 copies

· PDF format via email

· Both Hardcopy (1 copy) and PDF format

Maaaring ipadala sa Japan Information and Culture Center o JICC ang hardcopies via courier:



16th Japan International Manga Awards

Japan Information and Culture Center

Embassy of Japan in the Philippines

2627 Roxas Blvd., Pasay City

Official posters ng 16th Japan International Manga Awards

Ang PDF files ay maaaring ipadala via email sa: jicc-mnl@ma.mofa.go.jp at ilagay sa subject: 16th Japan International Manga Awards.

Paalala ng Embahada na hanggang 10mb lamang ang limitasyon ng kanilang email attachment at makipag-ugnayan sa kanila kung sakaling hindi makatanggap ng acknowledgement email sa isinumiteng entry.

Para sa detalyadong guidelines ng paglahok sa awards at para magdownload ng application form, bisitahin ang official website ng Japan International Manga Awards.

Ang pinakahuling araw ng pagsusumite ng entry ay sa July 8, 2022.

Official poster ng “Study in Japan Webinar in Engineering for The Philippines”

Samantala, hinihikayat din ng Embassy of Japan in the Philippines ang mga Pilipino na sumali sa “Study in Japan Webinar in Engineering for The Philippines” na gaganapin sa Miyerkules, May 18, 2022 via Zoom hosted by Kyoto University. Kabilang sa mga tatalakayin sa nasabing webinar ang ang mga sumusunod: Introduction of Kyoto University of Advanced Science, Mock-lecture on ‘Medical Robots and Human-Assistance Systems: Building machines for the future!’ at Study in Japan and scholarship information. Isang Filipino international student din ang magbabahagi ng kanyang karanasan sa pag-aaral ng undergraduate course sa Japan. Libre ang pakikilahok sa webinar at kailangan lang magparehistro online.