Pasyente sa N. Vizcaya, binalot ng kumot, tape dahil sa kakulangan ng cadaver bag

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Binalot ng kumot at tape ang isang pasyente sa Nueva Vizcaya dahil sa kakulangan ng cadaver bag, ayon sa medical chief ng Region II Trauma and Medical Center nitong Lunes.

Inireklamo ni Metchielou Sapipi na umano'y tinanggalan ng life support habang buhay pa at binalutan ng tape na parang mummy ang kaniyang anak na si Merwin na sakay ng isang motorsiklo nang maaksidente noong Abril 30.

Tinanggal ang life support ni Merwin noong Mayo 1.

"Na-ECG ‘yung pasyente bago madeklara ng doctor na Patay. Sa ECG flat na po so dineclare na na patay," ani Dr. Napoleon Obaña sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo.

"Bago namin (tanggalin) ang life support, tinitingnan muna ng doctor kung patay o hindi. Ang isang ebidensiya yung ECG. Wala nang pulso, walang pupillary reflex kaya dineklara as dead."

Binalot naman si Merwin ng kumot at tape para wala umong tumagas na liquid mula sa kaniyang katawan. Nagsagawa ang ospital ng antigen at RT-PCR test nang iadmit ang pasyente, ayon kay Obaña.

Nagnegatibo sa antigen si Merwin at dumating ang negative na resulta ng RT-PCR test matapos siyang ibalot, dagdag niya.

"'Yung cadaver bag namin, hind 'yun airtight at leak proof. Naubusan po kami ng cadaver bag ng DOH (Department of Health) kaya online kami naghanap, wala kaming makita na airtight at leakproof. Bumili na lang kami para magkaroon," aniya.

Ayon sa ina, nakita niya pang buhay ang kaniyang anak nang dumating siya sa ospital kalahating oras bago ito tanggalan ng life support.

"Humihinga pa po siya. 'Yung hitsura po niya talagang buhay pa po siya. Gusto kong yakapin man lang ang anak ko pero pinagbabawalan po ako," aniya.

"sbai ko nakahanda kami magbayadkung magakno man ang bill sa hospital. Di sila nakinig sakin."

Dagdag ni Metchielou, handa naman siyang makipagdayalogo sa ospital ngunit wala pa raw itong pinapadalang representative o mensahe.