Mga mananahing hirap kumita, nawalan ng trabaho inabutan ng tulong

Watch more in iWantTFC

Dating puno ng mananahi na abala sa paggawa ng iba't ibang damit ang patahiang pagmamay-ari ni Mia Magno sa Malabon.

Pero mula nang nag-lockdown noong nakaraang taon bunsod ng COVID-19 pandemic, wala pang 5 mananahi ang natira.

"We service corporate and school uniforms. So when the pandemic (struck), talagang lahat ng kliyente namin, they stopped ordering," kuwento ni Magno sa ABS-CBN News.

"May mga panahon na total closed kami dahil wala kaming makuhang orders," aniya.

Tanda pa ni Magno ang panahon ng kalakasan ng patahian, kung saan lokal na negosyo ang pinanggagalingan ng mga damit na ibinebenta sa mga sikat na department store.

Higit 50 taon na mula nang itinayo ng mga magulang ni Magno ang patahian. Nasa 100 ang tauhan nila noon, na ang iba'y itinuring nilang kapamilya.

Pero nang magsimula ang pandemya, hindi lang trabaho ang nawala kundi maging buhay ng mga mahahalagang tao sa kanila.

"Sobrang sakit kasi kung ikaw mamatayan ng kapamilya. Namatayan ako. Three of my workers passed away... Even my father passed away last November," ani Magno.

Sa gitna ng naghihingalong negosyo, pilit itong pinananatiling bukas ni Magno.

Para hindi tuluyang mawalan ng kabuhayan, nagtahi sila Magno ng mga personal protective equipment (PPE).

Laking pasasalamat ng mananahing si Virginia Rubiso, na kahit hindi makauwi sa Cebu dahil sa lockdown ay hinayaan siya ni Magno na mag-stay-in sa patahian kung saan 4 na dekada na siyang nagtatrabaho.

"Kaya nagtagal ako dito kasi mabait sila sa akin," ani Rubiso.

Isa sa mga nabawas na mananahi si Eduardo Castro, na 20 taong nagtrabaho kina Magno.

Sa bahay na lang muna siya nagtatahi at tumatanggap ng mga pasadya, gaya ng mga kobre-kama at punda ng unan.

"Nagka-order kami ng PPE bandang August. Isang buwan namin ginawa. Noong natapos 'yon, stop na naman. Tapos hanggang 2021, hindi na nasundan," ani Eduardo.

Si Eduardo at kaniyang misis na si Jennylyn ang sumusuporta sa ina ni Jennylyn, at mga pamangkin at kapatid ni Eduardo na may sakit.

Para matulungan ang pamilya ni Castro na makaraos sa pang-araw-araw na pangangailangan, nagbigay ang "Omaga Diaz Report" ng ABS-CBN TeleRadyo ng mga paninda para sa sari-sari store at bigas.

May natanggap ding bigas ang mga nagtatrabaho sa patahian ni Magno.

-- Ulat ni Kori Quintos, ABS-CBN News