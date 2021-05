Ilang opisyal nanawagang simulan na ang pagbabakuna sa essential workers

Watch more in iWantTFC

Nanawagan ang ilang opisyal na payagan nang maturukan kontra COVID-19 ang mga nasa priority group A4 para bumilis ang usad ng COVID-19 vaccination at walang masayang na bakuna sa bansa.

Kasama ang mga opisyal ng ilang ilungsod sa Metro Manila at si Sen. Sherwin Gatchalian sa mga nanawagang payagan nang mabakunahan ang mga manggagawang tulad ng mga nagtitinda sa palengke, tricycle at jeepney drivers, at construction workers.

"Kung gusto ho natin maabot ang herd immunity by end of the year... 'wag natin hintayin magbago pa 'yong isip ng seniors at iba pang may comorbidity. Iakyat na natin kaagad 'yong A4. And then as early as June, puwede na mag-general public," ani Gatchalian.

Nauna nang sinabi ni vaccine czar Carlito Galvez na posibleng sa Hunyo pa mabakunahan ang mga nasa A4 group dahil limitado ang mga bakunang dumadating sa bansa. Sa Agosto naman target ang general public.

Sa ngayon, health workers, senior citizens at mga taong may comorbidity pa lang ang pinapayagang magpabakuna kontra COVID-19.

Nasa 70 milyon ang target mabakunahan ng Pilipinas bago matapos ang taon para makamit ang herd immunity pero, ayon sa Malacañang, 2.9 milyong dose pa lang ng COVID-19 vaccines ang na-administer sa bansa.

Sa Valenzuela, kahit higit 2 buwan na ang COVID-19 vaccination, nasa 15 porsiyento pa lang ang kabuuang populasyon ng lungsod ang nagpaparehistro online para magpabakuna.

"It's quite worrisome, kasi kung excited magpabakuna, sana lumobo kaagad ang numero," sabi ni Valenzuela Mayor Rex Gatchalian.

Plano ng Valenzuela city government na palakasin ang information campaign sa pagbabakuna.

Sa Navotas naman, nasa 30 porsiyento pa lang ng senior citizens ang nagpaparehistro online.

Dahil dito, binibigyang din ang mga taga-Navotas ng pagkakataong pumili ng brand ng bakuna at schedule kapag magrerehistro online.

Samantala, bahagi na ngayon ng vaccination priority group A1.5 ang mga mayor at gobernador mula sa dating A4, base sa desisyon ng Inter-Agency Task Force (IATF).

"Sila po talaga ang ating instrumento dito sa paglaban natin sa COVID-19," ani Presidential Spokesperson Harry Roque ukol sa mga lokal na opisyal.

Para naman sa mga hindi makahintay ng libreng COVID-19 vaccines galing sa gobyerno, sinabi naman ng Philippine Red Cross na magbebenta ito ng mga bakunang gawa ng Moderna.

Nakatakdang dumating ang unang batch ng Moderna vaccines sa Hunyo.

Samantala, sinabi naman ni Philippine Retailers Association President Rosemarie Ong na masyado pang maaga para gumamit ng "vaccine pass" sa mga establisimyento.

Sa Parañaque, isinagawa nitong Lunes ang rollout ng mga COVID-19 vaccine ng Pfizer sa isang mall.

Humaba ang pila sa labas ng mall pero ang iba sa kanila'y walk-in lang at walang appointment.

Pinayuhan ni Parañaque Mayor Edwin Olivarez ang mga residente na hintayin ang text mula sa lokal na pamahalaan bago magtungo sa vaccination site.

Sa Quezon City naman, aabot na sa 35 ang vaccination site.

Target din ng Quezon City government sa Martes na magsagawa ng dry run para masubukan ang drive-thru vaccination.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News